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文旅融合夏意浓 释放夏日消费市场新动力

人民网记者 王绍绍
2024年06月21日09:26 | 来源：人民网
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去海滨沙滩上戏水游玩，到茫茫沙漠中领略神秘风光，在城郊山野里露营野餐……近日，各地文旅市场活力迸发，新场景、新玩法频频涌现。随着各地逐步入夏，不断丰富的消费供给，不断涌现的新产品、新业态，正持续激发夏日文旅市场的消费活力。

今年以来，我国消费结构持续优化，消费潜力稳步释放，文旅产业步入稳中向好“快车道”。国家统计局数据显示，今年5月份，全国服务业生产指数同比增长4.8%，比上月加快1.3个百分点，其中，文化体育娱乐等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。有关专家表示，这一数据表明我国现代服务业的发展表现较好，服务业结构不断优化，新兴服务业快速发展，为我国经济平稳快速增长提供了重要保障。

华灯初上，热闹繁华的夜市人声鼎沸；星光点点，流光溢彩的灯光秀如梦似幻；晚风轻拂，古韵悠长的古镇游人如织……入夏以来，持续高温的天气让不少游客爱上“昼伏夜出”，“白天宅、晚上逛”成为今年夏季旅游市场的重要特点。

近日，在甘肃敦煌的鸣沙山上，一场充满沙漠特色的“万人星空演唱会”正式启动，鸣沙山上点点灯光闪烁不停，伴随着音乐节奏，游客挥舞着荧光棒和手机电筒，满山星光熠熠、蔚然壮观；灯光秀、无人机秀、沙屏秀轮番上演，月牙泉、骆驼、飞天、九层楼、九色鹿等众多敦煌元素依次登场，描绘出昔日古丝绸之路时代的场景，让游客在光影交错间感受西北的独特魅力……

从游人如织的西安“大唐不夜城”，到热闹非凡的成都“夜游世园会”，再到“一桌难求”的正定小吃夜市……这个夏天，夜间旅游在全国各地“多点开花”，“夜游经济”为文旅消费市场带来新活力。旅游平台最新发布的数据显示，今年5月以来，全国景区夜间门票销量环比增长超过1倍，随着暑假临近，全国多家博物馆、主题乐园、书店也纷纷开启夜游模式，预计今年夜间消费热将持续至10月中旬左右。

“经过多年的努力，夜间旅游已经进入到市场有需求、产业有供给、政策有支持的新阶段。”中国旅游研究院院长戴斌表示，在市场、产业和政策的多重效应推动下，繁华热闹、人间烟火和书卷气并存的空间成为游客乐于到访的目的地。夜间旅游不仅仅是让灯光亮起来，而是要有文化创意、有科技支撑的新场景，深耕人文内容、拓展消费场景和发展多元业态，才能推动夜间旅游经济的新发展。

除了“昼伏夜出”的夜游经济，今年夏天，“文化味”满满的研学旅游同样成为了暑期文旅市场的增长热点之一，多地知名博物馆“一票难求”，“读万卷书，行万里路”的文化研学活动成为不少游客的热门选择。

在敦煌莫高窟，沉浸式雕塑体验、彩绘技艺体验、壁画书法研习等亲子活动备受欢迎，“跟着课本去旅行”成为当地研学团导游的关键词；在七彩丹霞，彩色丘陵碎屑岩、红色砂岩丹霞、冰川、河谷和高山草原等多样的地质地貌给游客带来一堂天然的“科学课”，实现零距离触摸亿万年地球形成的印记；在甘肃肃南，六月的祁连山郁郁葱葱，千年马蹄寺、“世外鹿苑”、文殊寺石窟群等成为当地研学旅行的热门目的地……

“目前，‘教育+旅游’的研学游，已经呈现出深度融合发展的局面。”中国旅游研究院副研究员黄璜表示，下一步，要结合数字领域的文旅融合发展，深度应用5G、大数据、云计算、人工智能、超高清、物联网、虚拟现实、增强现实等技术，通过线上演播、数字创意、数字艺术、数字娱乐、沉浸式体验等形式赋能研学旅行高质量发展。（王檬对本文亦有贡献）

(责编：方经纶、吕骞)
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