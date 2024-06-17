人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

聚焦5月份国民经济数据

财经观察：5月工业生产增长较快 转型升级持续推进

人民网记者罗知之
2024年06月17日16:33 | 来源：人民网
小字号

5月，各地区各部门持续推动工业转型升级，全国工业生产保持稳定，装备制造支撑明显，高端产品竞争力不断增强，出口结构持续优化，工业高质量发展扎实推进。

国家统计局数据显示，5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，环比增长0.3%。装备制造业增加值增长7.5%，高技术制造业增加值增长10.0%，增速分别快于全部规模以上工业1.9和4.4个百分点。

国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华介绍，具体来看，工业运行呈现四大特点：

——九成地区和八成行业实现增长。5月份，在全国31个地区中，28个地区增加值同比实现增长，增长面为90.3%。在41个工业大类行业中，33个行业增加值同比增长，增长面为80.5%。

——高技术制造业保持较快增长。5月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长10%，其中电子及通信设备制造业增长13.7%，信息化学品制造业增长13.3%，航空航天器及设备制造业增长8.4%，均保持较快增长。从产品看，集成电路产量增长17.3%，3D打印设备增长36.3%，全集装箱船产量增长104.9%。

——装备制造业发挥“压舱石”作用。5月份，规模以上装备制造业增加值同比增长7.5%，拉动全部规模以上工业增长2.6个百分点，对全部规模以上工业增长贡献率为45.7%。其中，计算机通信和其他电子设备制造业增长14.5%，铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业增长11.8%，均保持两位数增长。

——设备制造行业生产快速增长。5月份，随着大规模设备更新政策持续推进，带动广播电视设备制造、通信设备制造等行业增加值同比分别增长30.7%和15.7%。

“但也要看到，外部环境更趋严峻复杂，有效需求不足、企业盈利水平较低等问题仍需有效应对。”国家统计局工业司统计师孙晓表示，下阶段，要扎实推动大规模设备更新和消费品以旧换新，促进工业经济转型升级，继续推动工业经济高质量发展。”

刘爱华指出，下阶段推动工业较快增长的有利因素较多。一是企业生产预期较好。5月份PMI中企业生产指数为50.8%，继续保持扩张；企业生产经营活动预期指数为54.3%，继续保持在较高水平。二是企业效益持续改善。1-4月份规模以上工业企业利润同比增长4.3%，有利于企业增强生产动力。

“加上大规模设备更新等政策逐步落实，效应逐步释放，将为工业生产增添新的动力。”刘爱华强调。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：5月工业生产增长较快 转型升级持续推进
　　5月，各地区各部门持续推动工业转型升级，全国工业生产保持稳定，装备制造支撑明显，高端产品竞争力不断增强，出口结构持续优化，工业高质量发展扎实推进。 国家统计局数据显示，5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，环比增长0.3%。…
“闪耀”欧洲杯 中国品牌打开世界共享大市场
　　东道主德国队5比1战胜苏格兰队、匈牙利队1比3负于瑞士队、荷兰队2比1逆转波兰队……当前，备受关注的2024欧洲杯激战正酣。记者注意到，在每一座场馆里，在每一场比赛中，引人注目的不仅仅是球技和比分，通过赛场周边广告围挡上的醒目汉字，中国品牌正在讲述一个民族自信的故事。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部