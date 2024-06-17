人民网记者罗知之

5月，各地区各部门持续推动工业转型升级，全国工业生产保持稳定，装备制造支撑明显，高端产品竞争力不断增强，出口结构持续优化，工业高质量发展扎实推进。

国家统计局数据显示，5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，环比增长0.3%。装备制造业增加值增长7.5%，高技术制造业增加值增长10.0%，增速分别快于全部规模以上工业1.9和4.4个百分点。

国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华介绍，具体来看，工业运行呈现四大特点：

——九成地区和八成行业实现增长。5月份，在全国31个地区中，28个地区增加值同比实现增长，增长面为90.3%。在41个工业大类行业中，33个行业增加值同比增长，增长面为80.5%。

——高技术制造业保持较快增长。5月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长10%，其中电子及通信设备制造业增长13.7%，信息化学品制造业增长13.3%，航空航天器及设备制造业增长8.4%，均保持较快增长。从产品看，集成电路产量增长17.3%，3D打印设备增长36.3%，全集装箱船产量增长104.9%。

——装备制造业发挥“压舱石”作用。5月份，规模以上装备制造业增加值同比增长7.5%，拉动全部规模以上工业增长2.6个百分点，对全部规模以上工业增长贡献率为45.7%。其中，计算机通信和其他电子设备制造业增长14.5%，铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业增长11.8%，均保持两位数增长。

——设备制造行业生产快速增长。5月份，随着大规模设备更新政策持续推进，带动广播电视设备制造、通信设备制造等行业增加值同比分别增长30.7%和15.7%。

“但也要看到，外部环境更趋严峻复杂，有效需求不足、企业盈利水平较低等问题仍需有效应对。”国家统计局工业司统计师孙晓表示，下阶段，要扎实推动大规模设备更新和消费品以旧换新，促进工业经济转型升级，继续推动工业经济高质量发展。”

刘爱华指出，下阶段推动工业较快增长的有利因素较多。一是企业生产预期较好。5月份PMI中企业生产指数为50.8%，继续保持扩张；企业生产经营活动预期指数为54.3%，继续保持在较高水平。二是企业效益持续改善。1-4月份规模以上工业企业利润同比增长4.3%，有利于企业增强生产动力。

“加上大规模设备更新等政策逐步落实，效应逐步释放，将为工业生产增添新的动力。”刘爱华强调。

(责编：罗知之、吕骞)

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