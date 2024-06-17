人民网记者 许维娜

东道主德国队5比1战胜苏格兰队、匈牙利队1比3负于瑞士队、荷兰队2比1逆转波兰队……当前，备受关注的2024欧洲杯激战正酣。记者注意到，在每一座场馆里，在每一场比赛中，引人注目的不仅仅是球技和比分，通过赛场周边广告围挡上的醒目汉字，中国品牌正在讲述一个民族自信的故事。

2024欧洲杯揭幕战比赛现场。张珊摄

一直以来，大型体育赛事赞助都是商家必争之地。人类对竞技和冠军的永恒追求使得这些顶级体育赛事长盛不衰、赞助位难求，从而成为观察全球经济发展、产业变迁和各国企业兴衰的重要窗口。

从生产制造到创建品牌，从跟跑到领跑，世界顶级赛事上闪耀的一个个中国元素，见证了“中国制造”的精彩蝶变。本届赛事中，海信、比亚迪、蚂蚁集团、vivo、速卖通5家中国企业作为欧洲杯官方合作伙伴共同亮相赛场，在13个最高级别官方赞助商名单里，占据超过三分之一的席位，数量突破历史记录。

欧洲杯等世界顶级体育赛事，不仅是一场足球盛宴，更是企业科技与全球化发展的一次集中展示。中国品牌成为欧洲杯赛场的“主力阵容”，标志着中国企业的全球化业务范围与影响力增长显著。

品牌不仅承载着人民对美好生活的向往，更是一个国家和地区经济发展水平的综合体现。近年来，我国推动品牌建设取得积极成效，品牌培育成果不断涌现。截至目前，数据显示，共有48个中国品牌进入世界品牌500强。

有观点认为，“不出海，就出局”已经成为中国制造业企业的共识。但今时今日的“出海”已经不是用“量”来衡量的外贸销售，而是要塑造一流全球品牌的高质量“出海”。对于立志全球化的企业来说，体育营销成为实现品牌影响力提升和企业国际化发展的重要加速器。

同时，在全球市场做大品牌、做强声量，要靠自主品牌，要靠高端产品，这些归根结底要靠技术创新。

在显示行业，我国目前在激光光源设计、光机模组、整机设计等关键技术方面已经做到了全球技术引领，专利数量居全球第一，初步形成了专利池，并形成了产业领先优势。

以海信为例，其为国内在高端LCD、激光和LED三大互补性技术全面布局的企业，同时也是较早布局虚拟现实和芯片技术的企业。多元显示技术和垂直产业链能力构筑了开拓多场景产品、解决差异化需求、竞争增量市场的根基，从而具备在世界一线阵营正面竞争的实力。可以预见，随着中国制造业不断优化升级，中国家电正以“中国智造”的形象走向世界。

“全球化的核心在于本土化，要站在本地消费者角度洞察需求、挖掘需求，以用户为中心，以高品质、智能化的制造生产，提供适合当地市场需求的产品。坚持融入当地、服务当地、贡献当地的发展理念。”其国际营销总裁方雪玉向记者表示。

数据显示，2023年，海信激光电视在德国、法国、意大利、西班牙等品牌高地同比增长超过70%。

中国已经是全球最大的彩电制造大国，产量占全球70%以上，内销量占到全球销量的25%以上，出口量可以满足海外需求的75%以上。如今，在产业上下游的努力下，从无到有，从小到大，中国电视工业现今已经成为全球规模最大、发展最快、市场化程度最高、最具竞争力的产业。

专家指出，时至今日，创新已涵养出中国品牌的全新气质。中国品牌不断推动科技创新、产品创新、业态创新以及管理创新，在市场占有率、品牌忠诚度和全球领导力等方面取得长足突破，中国品牌打开世界共享大市场。

(责编：罗知之、吕骞)

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