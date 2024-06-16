丁怡婷 张伟雄

我国北方地区近期出现大范围高温天气，用电负荷较快增长。国网河北电力调度控制中心总工程师王鑫明介绍，6月12日晚间，河北电网空调负荷同比增长108%；同时，极端天气影响可能增大，晴热、暴雨天气快速切换，对电网运行提出更高要求。

国家能源局数据显示：今年迎峰度夏期间，预计全国最高用电负荷同比增长超1亿千瓦，电力保供面临一定压力。各有关方面压紧压实责任、加强协调联动，全力保障能源电力供应安全稳定。

电源：电煤供给充足，各类电源“大显身手”

煤电仍是我国电力供应的主力电源，发电量占全国总发电量比重近六成。

“高峰期每隔七八分钟就有一辆运煤车从这里出发，6月1日至10日，外送煤炭量超54.1万吨。”甘肃平凉，华能华亭煤业销售运输公司经营管理部部长宋军介绍，企业提前建立了迎峰度夏电煤保供应急协调机制，加强装车组织及运力协调。

河南济源，6月13日的最高气温突破40摄氏度。华能沁北电厂储煤棚内，堆放着从华亭煤业等处运来的“煤山”。电厂生产管理部主任苏方伟告诉记者，电厂存煤可用30天以上，为高温天气用能提供充足保障。

煤电支撑电力供应的同时，水电、风电、光伏等清洁电源也“大显身手”，成为能源电力保供的重要助力。

在雅砻江流域水风光一体化基地，国投集团雅砻江公司动态优化检修安排，确保电力设备安全稳定运行。“我们发挥‘一条江’联合调度优势，抓住5月以来的偏丰来水，截至5月31日，雅砻江梯级联合运行蓄能73.8亿千瓦时，同比增加62亿多千瓦时，为川渝、华东、华中地区提供电力保障。”国投集团雅砻江公司副总工程师聂强介绍。

5月30日，西南地区首座百万千瓦级大型抽水蓄能电站——国网新源重庆蟠龙抽水蓄能电站全面投产发电；6月1日，中国华电青岛燃机工程6号机组168小时试运行一次成功，与同等装机规模的超净燃煤机组相比，工程每年可降低约60%的碳排放；在山东，电力部门服务821万千瓦新能源发电装机、152万千瓦储能电站度夏前并网，为电力保障注入清洁新动能。

中国电力企业联合会有关负责人介绍，今年新增发电装机将继续保持快速增长，到年底，新能源发电装机占总发电装机比重将上升至四成左右，电力供应能力将继续提升，为迎峰度夏提供坚实支撑。

电网：加强运行监控，推进重点工程建设

电力发得出还要送得到。一头是海量电源，一头是千家万户，迎峰度夏电力保供离不开电网的精细调度、可靠供应。

应急处置随时待命。在北京，国网北京电力部署70个应急救援驻点，22支电力应急救援队伍随时待命，并依托智能供电服务指挥系统等平台，加强对重点变电站、输电线路的运行监控；开通24小时应急送电服务，方便百姓购电。在河北，国网河北电力、国网冀北电力围绕电力保供、电网设备故障等7个情境，开展迎峰度夏暨大面积停电联合反事故演练；唐山依托变电设备“全景感知+智慧管控”巡检体系、输电线路“人工巡检+无人机飞巡+远程监视”等，加强电网运行保障，应急装备按照保障区域分布备勤，随时应对突发情况。

跨省份输电余缺互济。近日，浙江、安徽两省签订2024年迎峰度夏电力置换互济协议，在7月1日至8月31日，两省电网将“搭把手”，互相支援电力：每天18时至19时30分，浙江光伏发电减弱，供电形势相对紧张，安徽将向浙江送电；20时30分至22时，安徽晚间用电高峰期间，浙江将向安徽送电。充分发挥大电网资源优化配置平台作用，利用不同地区用电高峰的“时间差”，开展省份间余缺调剂，能够大幅提升全网供电能力。

重点工程建设抓紧推进。重达20多吨的电抗器卸车安装，主变风机、消防管道安装等同步进行……在湖南长沙500千伏沙坪变电站，工作人员正对主变压器进行增容改造，计划6月下旬投产，投产后长沙北部城区供电能力将提升约1/3。国家电网公司有序推进153项迎峰度夏重点工程建设，确保项目按期投产，保障电网安全运行和电力可靠供应。

配网是电网供电的末端“毛细血管”。今年，南方电网广东电网公司建设了7400余项配电网工程项目。“这些项目在迎峰度夏前已全部建成，主要分布在城市负荷密集区和粤东西北的电网薄弱地区，累计增加供电能力超218万千瓦，相当于新增一个中等城市的用电负荷供给，提升送电到户‘最后一公里’的可靠性。”公司基建部总经理黄伟杰介绍。

用电：引导节约用电，挖掘需求侧调节潜力

电源侧、电网侧之外，通过采取合理可行的技术、经济和管理措施，挖掘需求侧的调节潜力，也能缓解用电高峰供应压力。从多年电力运行情况看，全国每年用电负荷高于95%的尖峰负荷发生时间只有几十个小时，如果能够在这几十个小时适当错避峰用电，可以节约5000万千瓦以上顶峰发电资源。

电力行业进一步完善峰谷分时电价政策，加大推广范围及执行比例，引导用户错峰用电。持续探索和创新电力需求侧管理，在商业楼宇空调、用户侧储能、电动汽车充电桩和大数据中心等领域，开展以柔性调节为主导的实时需求响应能力建设，加强负荷精细管理。

“我们签订的响应负荷量是1万千瓦，用电高峰时主动减少用电，即使响应八成的负荷量，一天也有约6万元的补贴。”今年，安徽亳州鸿阳建筑科技有限公司与国网亳州供电公司签订电力需求响应合作协议，鸿阳建筑科技有限公司工程部部长宋俊山给记者算了这笔账。国网安徽电力主动错避峰负荷资源库已签约用户1.2万户，响应能力超450万千瓦，占全省用电最高负荷的8%左右。

推动全社会节约用电，也是缓解迎峰度夏用电高峰压力的重要举措。中国电力企业联合会有关负责人介绍，当空调开启制冷时，如果以26摄氏度为设置值，每调高1摄氏度就能降低10%左右的制冷负荷，对降低能耗及碳排放非常有用，人的体感也能够接受。

经过综合研判，今年迎峰度夏期间，全国电力供应总体有保障，局部地区高峰时段可能存在电力供应紧张的情况。接下来，如何更好确保迎峰度夏电力安全稳定供应？

国家能源局新闻发言人张星介绍，将强化能源电力监测预警，密切跟踪全国及重点地区用电、来水、电煤、机组出力等情况，发现问题及时协调解决；指导电网企业优化运行调度安排，深挖区域间、网间余缺互济潜力，充分释放各类电源和输电通道能力，促进新型储能有效利用；此外，加快支撑性电源建设投产，指导各地做细做实工作预案，坚决确保民生用电。

《 人民日报 》（ 2024年06月16日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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