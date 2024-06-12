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“夏日经济消费升温新看点”系列

财经观察：“国潮”风涌 解暑“老字号”迎新机

方经纶
2024年06月12日09:00 | 来源：人民网
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冰镇汽水。图片源自视觉中国

冰镇汽水。图片源自视觉中国

炎炎夏日，喝瓶口感清爽的汽水是很多人首选的解暑方式。如今，国潮的风吹到了“汽水界”，打开电商平台，在“高颜值饮品种草店铺”中，国产汽水品牌榜上有名。

不仅如此，北冰洋、冰峰、八王寺等国产汽水品牌均入选了第三批中华老字号名单。如今，这些“老字号”正通过“文创联名+电商”营销组合，将产品推广给更多消费者。

在北京要喝北冰洋，到西安要试试冰峰、去沈阳要尝尝（八王寺）大白梨……火热的文旅市场中，国产汽水品牌与地方特色文化“双向奔赴”，助力彼此不断“出圈”——

太极藿香正气口服液与天府可乐跨界联手，推出了“藿香小可乐”；西安冰峰在橙味汽水罐印上了兵马俑、大雁塔、唐三彩等文旅IP；2019年，故宫博物院与健力宝合作，开展为期三年的“故宫中国节”项目合作。

正值饮料销售旺季，又近各平台年中促销，不少热门国产汽水单品销量轻松破万。打开售后评价，“小时候的味道”“物美价廉”“全家人夏天最爱”等与性价比、情怀相关的词汇颇为高频，侧面印证国产饮料产品的优势所在。

老字号“翻红”，并非仅因“字号老”，创新才是品牌经久不衰的动力源泉。

例如，据北冰洋官网2月份的一则消息，公司3项创新成果获国家发明专利授权，均属于柑橘精深加工技术领域，有助于提高产品质量风味，提升副产物附加价值。

再如，随着消费者健康意识日益增强，低糖、无糖成为饮料产品的发力方向，国产汽水品牌正在研发布局相关产品——今年4月，大窑饮品将大汽水升级为果汁汽水；去年8月，北冰洋推出低糖、0脂版桔汁汽水，今年又上线一系列低糖产品；而主打0糖产品的元气森林，也在近期发布0糖、0脂、0卡新口味气泡水汽水。

不仅在产品上下功夫，国产汽水品牌也在数字化转型上作创新文章。近年来，健力宝在企业各业务板块开展数字化应用尝试，加大数字化设备投资、打造数字化系统平台、培养数字化人才，探索能够降本增效的产业数字化新模式。

今年以来，我国饮料类商品增势良好，一季度零售额同比增长6.5%。着眼当下，作为饮料品类里的重要分支，国产汽水在销售旺季最终的“成绩单”值得期待。展望未来，产品与生产经营的创新，有望助力汽水“老字号”与时俱进，抓住发展机遇，“解锁”更加广阔的市场新空间。

相关链接：

财经观察：以旧换新潜力足！“清凉家电”掀起消费新“热浪”

(责编：方经纶、高雷)
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