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税务部门多措并举有序推进“反向开票”政策落实

2024年06月12日08:56 | 来源：人民网
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人民网北京6月12日电 （记者车柯蒙）4月25日，国家税务总局印发《关于资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”有关事项的公告》，明确资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”的具体措施和操作办法。

记者了解到，为了让更多资源回收企业知晓政策、享受利好，4月底以来，各地税务部门区分不同主体和申报办理场景，制作视频、图解加强政策宣传，运用税收大数据梳理资源回收纳税人名单，开展政策精准推送，累计推送内容88.3万条。

“我们优选了业务骨干组成服务团队，建立‘反向开票’税企交流群，实时反馈解决资源回收企业开票过程中存在的问题，全天候服务他们的个性化、专业化诉求。”广东省税务局相关负责人介绍，截至5月底，广东省税务局共向4724户精准筛选符合资源回收行业“反向开票”政策的纳税人精准推送了政策文件等提示提醒信息。

河南税务部门对全省1万多户资源回收企业进行归类管理，通过征纳互动平台、税企联络群等渠道精准推送相关政策，并为企业提供“政策宣讲、资格审核、归类管理、辅导开票”全流程服务，及时处理企业疑难问题。

为及时了解开票情况，掌握开票动态，税务总局加强政策跟踪研判，按日汇总统计各地“反向开票”情况，建立健全针对“反向开票”的税收风险监测预警机制，跟踪监测分析各地区政策落实情况，确保政策安全有序落地。

国家税务总局有关司局负责人介绍，下一步，税务部门将进一步优化征管系统，完善线上办理功能及流程，提高“反向开票”、代办税费的便利性，持续增强资源回收企业、自然人报废产品出售者的获得感，为资源回收利用行业全产业链加快发展营造良好的税收环境。

(责编：杨曦、高雷)
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