王绍绍

当前，我国制造业增速加快，消费市场潜力持续释放，企业预期保持景气区间，延续了回升向好的整体态势。

国家统计局数据显示，1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额20946.9亿元，同比增长4.3%。此前公布的数据显示，今年4月我国社会消费品零售总额35699亿元，同比增长2.3%。分析人士表示，我国经济发展新动能、新优势加快塑造，工业生产情况超出预期，服务消费需求持续释放。随着一系列新产业、新产品、新模式的涌现，创新主导作用将持续彰显，经济发展空间将进一步拓展。

近年来，我国新型工业化进程加速推进，“中国智造”步入发展快车道。中国机械工业联合会最新数据显示，今年1-4月份，通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、电气机械和器材制造业等多个行业均呈现不同程度的增长；在重点监测的122种主要机械产品中，56%的产品累计产量实现同比增长。

中国机械工业联合会相关负责人表示，随着各地积极推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案的落实和落地，制造业市场需求持续改善，行业运行将进一步稳定向好。

随着5G通信、大数据、人工智能等技术的快速发展，近期，为加速推动制造业数字化转型和智能化改造，多地加快政策部署落地，推动核心技术攻关和成果推广应用。江西打造“数字领航”企业、“小灯塔”企业及“数智工厂”标杆，支持建设数字化转型促进中心；安徽将围绕电子信息、汽车、家电、建材等重点行业，鼓励工业企业运用5G等新型网络实施内外网改造；广西促进重点产业链“链式”数字化转型、完善工业互联网平台体系，助力大中小企业提质降本增效转出“加速度”……

“在大规模设备更新等政策有力支持下，制造业高端化、智能化、绿色化稳步推进，设备更新投资快速增长，制造业投资增势良好。”国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华表示，要统筹稳增长、增后劲、防风险等各项工作，切实巩固和增强经济回升向好态势，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

制造业发展离不开需求侧的带动，消费升级引领制造业提质增效。商务部最新数据显示，4月我国社会消费品零售总额3.57万亿元，同比增长2.3%；其中，商品零售额同比增长2.0％，升级类商品销售较快增长，限额以上单位通讯器材、体育娱乐用品零售额同比分别增长13.3%和12.7%，新能源汽车销量同比增长33.5%，占新车销量比重达36%，商品消费保持平稳增长。

今年以来，在扩大内需、促进消费等相关政策带动下，各地区、各领域不断创新消费场景、优化消费环境，消费市场持续释放新潜能，呈现“能消费、敢消费、愿消费”的积极趋势。文旅消费正值热门，人们“跟着演唱会去旅行”，走出家门拥抱自然，“夏日限定”带动时令消费持续增长；数字消费蓬勃发展，外卖、生鲜等生活服务平台受到年轻用户青睐，网络直播购物成为公众认可的新场景；健康消费潜力释放，医药、康养、文旅等业态融合发展，“City walk”“露营经济”成为消费市场新潮流、新时尚。

“从年初的‘冰雪经济’到每个长假的‘假日经济’，文旅消费、数字消费、绿色消费、健康消费等热点为消费市场的恢复不断增添新动力。”刘爱华表示，下一阶段，随着消费新场景不断涌现，新业态加快融合，消费空间不断拓展，以及消费品以旧换新等促消费政策逐步落实，我国消费市场的潜力有望得到持续释放。（王檬对本文亦有贡献）

(责编：王仁宏、吕骞)

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