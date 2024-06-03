中国经济微观察
中国新能源产业活力涌动 优质产能助力全球可持续发展
【观点摘要】
●从经济视角看，中国新能源产业对世界经济增长和绿色转型都发挥了重要作用。
●中国新能源产品具有较强的竞争力，最核心是把握住新一轮科技革命和产业变革的有利时机，大力推进高水平的颠覆性技术创新。
●我国新能源产品深受发达经济体消费者的欢迎，正是由于在颠覆性创新的推动下，相关产品的技术水准与设计理念更加契合世界各国消费者个性化、绿色化需求。
“中国绿色方案助力全球能源转型”“中国在可持续发展领域表现突出”“中国新能源汽车加速驶向全球”……近年来，中国新能源产业快速发展，为全球绿色低碳转型注入强劲动力。
中国新能源产业快速发展的背后有哪些关键支撑？日前，中国宏观经济研究院对外经济研究所新兴经济体研究室主任、研究员李大伟做客《中国经济微观察·专家谈》栏目时表示，中国新能源产品之所以具备较强的竞争力，不仅归因于我国日益优化且高效运转的工业体系与供应链网络，还得益于国内庞大的统一市场所催生的规模经济效应。更为关键的是，中国把握住新一轮科技革命和产业变革的有利时机，大力推进高水平的颠覆性技术创新。
中国新能源产业优势从何而来？李大伟认为，中国新能源产业的核心竞争力在于技术创新优势。我国新能源产品深受发达经济体消费者的欢迎，正是由于在颠覆性创新的推动下，相关产品的技术水准与设计理念更加契合世界各国消费者个性化、绿色化需求。
“整体上看，全球新能源产品，特别是优质的新能源产品是供不应求的。”李大伟表示，随着应对气候变化日益成为全球共识，各国对新能源产品的需求量将保持稳定增长。以新能源汽车为例，许多国家的新能源渗透率还很低，未来的市场空间巨大。
5月11日，中国汽车工业协会发布的数据显示，4月中国新能源汽车销量同比增长33.5%，远超整体汽车销量增幅。
李大伟表示，我国新能源汽车等产品出口量迅速增长，一方面表明相关产品全球需求增长的巨大潜力，另一方面表明企业需要顺应新技术革命、应对气候变化等带来的新市场需求，才能实现自身的健康发展。
海关统计显示，2023年，我国出口机电产品13.92万亿元，增长2.9%，占出口总值的58.6%。其中，电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池等“新三样”产品合计出口1.06万亿元，首次突破万亿大关，增长29.9%。
近年来，在政策和资本的支持下，新能源产业蓬勃发展。中国新能源产业的竞争优势对全球发展能够起到哪些积极作用？李大伟表示，中国的新能源产能是在市场机制有效作用下，在全球良性竞争和合作过程中，逐步发展形成的优质绿色产能，在一定程度上引领了相关产业的未来发展方向。
具体而言，从经济视角看，中国新能源产业对世界经济增长和绿色转型都发挥了重要的作用：一方面是生产大量消费品满足了本国乃至其他国家的需求，从消费端拉动世界经济增长；另一方面是向全球供应大量的设备和零部件，为世界各国投资制造业并开展加工制造奠定了物质基础，从投资端拉动经济增长。
从绿色发展视角看，中国出口的新能源产品无论是用于消费，还是投资，都帮助合作方实现了对传统化石能源的替代，为全球减少温室气体排放作出了巨大贡献。
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