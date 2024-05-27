国家统计局27日公布数据显示，4月份，全国规模以上工业企业利润（以下简称规上工业企业利润）由3月份同比下降3.5%转为增长4.0%，增速回升7.5个百分点，企业当月利润明显改善。1至4月份，规上工业企业利润同比增长4.3%，增速与1至3月份持平。

规上工业企业利润的平稳增长，折射出我国宏观经济环境持续改善，工业结构转型升级成效不断显现。同时，4月份规上工业企业利润由降转升有助于进一步提振企业信心，也为巩固工业经济回升向好的势头提供了有力支撑。

政策效果显现 工业企业效益持续恢复

“随着宏观组合政策落实落细、效果持续显现，市场需求继续回暖，工业生产回升向好，规模以上工业企业效益持续恢复。”国家统计局工业司统计师于卫宁表示。

看营收——工业企业营收增长加快。随着市场需求持续恢复，工业生产增长加快，产品出厂价格降幅收窄，产销衔接水平提升，共同推动企业营收改善。1至4月份，规上工业企业营业收增速比1至3月份加快0.3个百分点。

看增长面——超七成行业利润实现增长。1至4月份，在41个工业大类行业中，有31个行业利润同比增长，占75.6%，行业增长面比1至3月份扩大7.3个百分点。

外需向好带动工业出口增长，4月份，工业企业出口交货值同比增长7.3%，增速较上月和上年同期分别加快5.9个、6.6个百分点。

在中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力看来，工业经济4月份展现出强劲回升态势，是宏观政策持续协同发力与出口加速拉动双重因素共同作用的结果。

民生银行团队宏观中心主任王静文认为，4月规上工业企业利润实现了量、价、利润率三个要素的改善。展望下一阶段，出口仍有望保持一定韧性，预计后续工业企业利润仍有可能加快恢复。

制造业增长加快 支撑工业利润明显改善

在工业企业利润增长中，制造业的利润增长更具有典型性和代表性。1至4月份，制造业利润增长8.0%，增速加快0.1个百分点。

看装备制造业——制造业高端化、智能化、绿色化深入推进，新质生产力培育壮大，叠加大规模设备更新政策效果逐步显现，共同推动装备制造业利润保持较快增长。1至4月份，装备制造业利润同比增长16.3%，拉动规上工业利润增长4.7个百分点，是贡献最大的行业板块。

看消费品制造业——受益于市场需求有所改善、工业品出口大幅加快等有利因素，消费品制造业利润增长加快。1至4月份，消费品制造业利润同比增速比1至3月份加快1.1个百分点，其中4月份当月利润增长15.9%，回升态势明显，持续助推规上工业利润改善。

今年以来，多地开展工业提振行动，制定实施先进制造业高质量发展要素资源保障和先进制造业集群发展壮大措施。改造升级传统产业，巩固提升优势产业，培育壮大新兴产业，加速布局新质生产力。

国家发改委新闻发言人李超近日表示，将加快推进制造业转型升级。“加快推动大规模设备更新，深入实施制造业核心竞争力提升行动计划，引导企业应用先进适用技术改造升级，不断提升制造业高端化、智能化、绿色化水平。”

市场信心总体稳定 工业经济有望持续回升

利润的持续增长同时增强了市场信心，也有助于吸引更多投资进入工业领域，推动工业经济进一步发展。

据国家统计局数据，3、4月份制造业PMI均位于50%以上的扩张区间。4月份，制造业生产经营活动预期指数为55.2%，继续位于较高景气区间，表明企业对未来市场发展信心总体稳定；制造业生产指数52.9%，较上月提高0.7个百分点，为去年4月份以来最高，表明企业生产有望继续扩大。

大规模设备更新政策加快实施带动了有关行业投资向好，前4个月，制造业技术改造投资同比增长8.5%，高技术产业投资增长11.1%，反映设备更新情况的设备工器具购置投资也保持两位数增长。

国家统计局新闻发言人刘爱华表示，下阶段，工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大的市场空间，信息技术、数字技术、智能技术、绿色技术蓬勃发展，将进一步助力新动能加快培育增长，增强工业发展动力。

“下阶段，要靠前发力有效落实已经确定的宏观政策，加快发展新质生产力，促进产业提质升级，着力扩大有效需求，助力企业纾困解难，巩固增强工业经济回升向好态势，不断推动工业经济高质量发展。”于卫宁表示。

(责编：杨曦、高雷)

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