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财经观察：资本要素加速集聚新质生产力培育主阵地

焦磊
2024年05月21日15:25 | 来源：人民网
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国家统计局近日发布的数据显示，4月份，我国高技术产业投资同比增长11.1%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长9.7%、14.5%。

在有效益的投资带动下，新质生产力加快培育壮大，中高端制造业加快增长，工业结构持续升级。4月份，我国规模以上装备制造业、高技术制造业增加值同比分别增长9.9%、11.3%，比上月加快3.9和3.7个百分点，占全部规上工业的比重持续提升。

高技术产业是科技创新的主阵地，也是发展新质生产力的重要内容。推动有效益的投资向高技术产业集聚，需要财政和货币政策形成强大合力，并吸引各项资本积极参与。

财政政策上，根据财政部有关安排，5月17日，30年期超长期特别国债正式发行。粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒表示，超长期特别国债资金投向科技自立自强等重要领域，将提升中国的科技水平和创新能力。科技进步和创新是经济增长的重要动力，增强中国经济的长期竞争力。

同时，在高质量发展的大背景下，货币政策正加大对实体经济的支持力度，使信贷质效与高质量发展相适配、使融资结构与经济结构转型升级更加适配。

央行数据显示，3月末，高技术制造业中长期贷款余额2.9万亿元，同比增长27.3%；科技型中小企业贷款余额2.7万亿元，同比增长20.4%，全国“专精特新”中小企业贷款余额4.1万亿元，同比增长17.9%，均明显高于全部贷款增速。

央行日前发布的《2024年第一季度中国货币政策执行报告》（以下简称《报告》）提出，后续将持续提升金融支持科技创新。加大对科技型企业的信贷支持力度，不断提升金融支持科技创新的能力、强度和水平。

对于《报告》提出的“保持货币信贷供给与实体经济高质量发展的有效融资需求相适配”，民生银行首席经济学家温彬表示，融资结构要“有升有降”，推动公司信用类债券和金融债券市场发展，畅通民营企业信贷、债券、股权融资渠道，支持直接融资加快发展，进而更加适配先进制造、科技创新、绿色低碳、数字经济等新兴产业、新动能领域需求。

与此同时，各部委也加大政策倾斜，从更大力度、更多层次、更宽渠道等方面支撑科技型企业资金需求。商务部等十部门联合印发《关于进一步支持境外机构投资境内科技型企业的若干政策措施》，聚焦境外机构业务特点和境内科技型企业发展需求，提出加大融资支持、优化管理服务等4方面16条具体措施；证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，提出进一步健全资本市场功能，优化资源配置，更大力度支持科技企业高水平发展，促进新质生产力发展；央行设立科技创新和技术改造再贷款，额度5000亿元，激励引导金融机构加大对科技型中小企业、重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度……

事实上，中央资金在加码布局高新科创产业的同时，外资在中国投资高科技产业也“快马加鞭”。

商务部数据显示，今年一季度，制造业实际使用外资达810.6亿元，高技术制造业实际使用外资377.6亿元，占全国引资比重较上年同期分别提高2.3个百分点和2.2个百分点。

资本市场方面，科技股成为今年国内外资管机构重点关注板块。Choice数据统计，上周北向资金净买入87.62亿元，增持前三的行业包含电子和汽车，分别增持11.72亿元、11.03亿元。

此外，业内人士分析，对比全球主要市场，中国科技板块是所剩不多的估值洼地，随着港股持续超预期表现，预示着全球资金将开始回流中国市场，南向资金年内也在持续净买入港股，特别是科技股和高股息板块，成为南向资金的投资热点。（实习生张泊洋对此文亦有贡献）

(责编：申佳平、吕骞)
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