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各地已收获冬小麦6000多万亩 全国麦收进度已近两成

2024年05月28日09:04 | 来源：人民网
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人民网北京5月28日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，截至5月27日17时，各地已收冬小麦6000多万亩，日机收面积连续4天超过400万亩，全国“三夏”大规模小麦机收全面展开。

从进度看，当前麦收进度已近两成。其中西南地区及湖北麦收进入尾声，河南进度约两成，安徽、江苏、陕西已开机。

从数据看，今年“三夏”，全国各地预计投入各类农机具超1650万台（套），压茬推进夏收、夏种和夏管机械化作业。其中联合收割机60多万台，超20万台参与跨区作业，可以保障“三夏”正常作业需求。

为保障“三夏”小麦机收工作顺利开展，农业农村部联合交通运输、气象、石油石化等部门共同加强农机作业服务保障，提早部署麦收省份做好各项准备工作。

农业农村部相关负责人介绍，目前，麦收省份已设立跨区作业接待服务站近2100个，开通农机作业服务保障热线电话1230多个；交通运输部5月17日印发通知，对联合收割机运输车辆进一步简化核验程序、快速免费放行；各地中石油、中石化等已开设农机优先优惠加油通道5200多个，组织开展“送油到田”服务，全力保障作业用油供给；中国气象局已于5月15日启动“三夏”农机作业气象服务，助力打好机收大会战。

为切实提升农业防灾减灾救灾能力，“今年进一步加强农机应急救灾能力建设，组织各地统筹建设‘平急两用’的区域农机社会化服务中心和区域农业应急救灾中心，加快建立健全防灾减灾农机储备和调用制度，壮大常态化农机应急作业服务队规模，有效发挥农机在生产和应急救灾中的主力军作用。”农业农村部相关负责人介绍。

目前，黄淮海麦收8省已建设区域农机社会化服务中心1980多家、区域农业应急救灾中心1090多家、常态化农机应急作业服务队4950多支，储备了一批移动式烘干机、履带式拖拉机、履带式收获机等应急作业机具，各有关省份正积极组织应对可能发生的不利天气影响，全力以赴夺取夏粮丰收。

据气象预报，未来一周，麦收省份大部天气较好、适宜成熟小麦收晒。“农业农村部将组织各地积极应对短时降水天气影响，加强跨区机收组织调度，确保农机运输通行顺畅，抢抓农时加快麦收进度，保障及时烘干晾晒。同时，组织技术力量巡回指导机手规范作业，尽可能减少机收作业损失，确保颗粒归仓。”该负责人说。

(责编：孙红丽、高雷)
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