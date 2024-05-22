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文化中国行 | 各地推出旅游“新套装” 撬动文旅消费新场景

人民网记者 杨虞波罗
2024年05月22日09:27 | 来源：人民网
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在浙江安吉喝一杯“村咖”、在福建平潭追一场“蓝眼泪”、在江西景德镇探寻千年瓷都的匠心……今年以来，文旅市场一片火热。数据显示，今年一季度，国内出游人次14.19亿，比上年同期增加2.03亿，同比增长16.7%。国内游客出游总花费1.52万亿元，比上年增加0.22万亿元，同比增长17.0%。

以5月19日中国旅游日为契机，各地文旅部门相继推出特色旅游产品以及优惠活动备战夏季旅游，进一步激发旅游市场消费潜力。

四川推出涵盖“五大主题、十条线路、百味美食、N种玩法”的《安逸一夏——四川文旅夏季旅游攻略》，根据资源特色、年龄层次、游客偏好设计出10条经典游玩路线，推荐百款地道的四川夏季美食。

贵州发布了包括景区免票优惠、“一票多日使用制”优惠、高速公路通行费五折优惠、《贵州省“引客入黔”团队旅游奖励政策》在内的入黔旅游优惠政策，启动贵州避暑旅游季。各项优惠政策的有效期截至2024年12月31日。

辽宁省文化和旅游厅围绕春赏花鸟、夏纳清凉、秋品枫韵、冬嬉冰雪，发布了“岁时节令自在乡村辽宁全国乡村旅游”等7条特色旅游线路。

哈尔滨推出了从4月至10月，历时7个月的2024“迷人的哈尔滨之夏”系列活动，围绕大森林、大湿地、大湖泊、大草原等多样化生态资源，设计开发森林康养、休闲避暑、边境观光等特色旅游产品。

旅游串联起吃、住、行、游、购、娱，可发挥巨大的带动效应，有测算显示，旅游业每收入1元带动相关产业收入4.3元。随着人们出游意愿的不断增长，旅游行业已经成为促进消费的重要“引擎”。

同时，旅游产生的情绪价值正在被放大。人们看重在旅途中休憩娱乐、陶冶心灵，旅游的载体不再局限于传统的景点、景区，一批有独特资源优势的小城市旅游热度明显上升。

地方旅游百花齐放，一方面为消费市场注入活力，有效带动地方经济发展。另一方面为游客提供丰富多样的旅游场景，满足人们多样化的出游需求。游客需求变化正在牵引供给变化，一批新场景、新业态、新模式正在涌现，推动旅游高质量发展迈上新台阶。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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