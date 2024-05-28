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夏日文旅持续升温 消费市场迎来满满“烟火气”

王绍绍
2024年05月28日09:02 | 来源：人民网
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打卡博物馆“网红展览”，沉浸式观看剧场演出，穿着汉服去旅游……这个夏天，消费新场景、新模式加速涌现，“夏日经济”持续升温，文旅市场迎来“火热一夏”。一个个人潮涌动的景点、一项项亮眼的数据，展现了人们出游意愿强烈、市场供需两旺，折射出文旅消费的蓬勃人气和强大潜力。

今年以来，我国文旅市场持续走高，居民出游热情高涨，旅游业态不断创新。文化和旅游部数据显示，根据国内旅游抽样调查统计结果，2024年一季度，国内出游人次14.19亿，比上年同期增加2.03亿，同比增长16.7%。国内游客出游总花费1.52万亿元，比上年增加0.22万亿元，同比增长17.0%。文旅市场各项数据增势喜人，折射出我国内需的强劲韧性和深厚潜力。

近期，多地举行夏日文化旅游推介会，展现当地独特的自然景观和人文风采，把“家乡故事”讲给更多人听。在北京延庆，八达岭长城景区的夜游长城体验精彩继续，邀游客漫步巍峨雄关，感受灯光、演艺与长城文化的碰撞；延庆奥林匹克园区的高山缆车、天空之镜、高山滑车等项目，为游客带来清凉假期；当地还推出野鸭湖国家湿地公园的“寻找打工麋鹿”、百里山水画廊的“恐龙寻踪记夏令营”、阪泉体育公园的“骑行+探秘大树”等户外研学活动，让游客享受温馨的亲子时光。

走遍大地神州，醉美多彩贵州。近日，贵州省推出“2024多彩贵州”主题夏季文旅推广活动，开启贵州避暑旅游季。贵州绿水绕青山、长夏无暑气，“贵山贵水迎贵客，贵酒贵茶敬贵人”是当地自然人文风光的综合写照。围绕安顺黄果树瀑布景区、黔东南西江千户苗寨、铜仁梵净山景区等“长青”景点，当地推出“支支串飞·干支联动”创意旅游产品，为旅客提供了省时省力的“快旅慢游”沉浸式体验。

“夏季避暑、冬季避寒是人的基本需求，也是美好生活的重要组成部分。要提供多元化的避暑旅游目的地服务，努力实现人民‘哪儿凉快就哪儿呆着去’的美丽中国旅游梦。”中国旅游研究院院长戴斌表示，发展避暑旅游是气象、文化和旅游融合发展的实践样本，要通过广泛宣传和市场推广，让人们利用假期、周末和休闲时间，加入到避暑旅游的行列中来。

“你来我往”拉起中外交流纽带，今年夏天，不仅境内旅游势头火热，出入境旅游也迎来了“双向奔赴”。随着我国免签“朋友圈”持续扩容，国际航班加速恢复、外籍人员来华便利措施不断增加，中外游客往来密切，出入境游市场迎来亮眼“流量”。

今年一季度，全国出入境人员超1.41亿人次，同比上升117.8%。相关旅游平台数据显示，今年“五一”假期，出入境日均民航旅客运输量超18万人次，比去年同期增长约112%，曼谷、首尔、东京成为最受国内旅客青睐的出国目的地；西安、桂林、三亚、张家界等地成为境外游客的热门旅游目的地，入境游预订同比增长130%。

打卡长城和故宫、感受张家界奇秀山水、体验河南少林功夫、探索三星堆神秘传说……随着今年一系列互免签证协定等出入境政策逐步落地，中国与新加坡、马来西亚、泰国等多国迈入“免签时代”，宏伟的历史古迹、新奇的现代科技，乃至独具风情的小众乡村、私房餐厅都成为外国游客到中国“打卡”的热门选项。据中国旅游研究院预测，今年入出境旅游人数合计将超过2.6亿人次，助推国际旅游收入重新攀上千亿美元关口。

“中外游客正在加速进入彼此的日常生活场景，人们在旅途中感悟文化、增进了解、加强人文交流。”在戴斌看来，国内各地和国外旅游地都为旅游市场提供了丰富多彩的产品、项目和场景，加之旅游供应链的恢复，旅游市场有望在今年迎来一个更加繁荣发展的新局面。

(责编：孙红丽、高雷)
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