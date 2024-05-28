人民网北京5月28日电 （记者李栋）27日，主题为“激发创新活力，推进兴粮兴储”的全国粮食和物资储备科技活动周在江西南昌开幕。记者获悉，截至目前，全国已建成5500多个粮食产后服务中心，推广使用1000万套农户科学储粮装具，帮助农民减少储粮损失，确保颗粒归仓。

国家粮食和物资储备局党组书记、局长刘焕鑫表示，要把准努力方向，大力实施藏粮于地、藏粮于技战略，强化粮食产购储加销协同保障，推进节粮减损，推动储备管理信息化、智能化，坚决守住管好“天下粮仓”和“大国储备”。

向农业强国阔步迈进，科技创新是关键变量。“要瞄准科技前沿，密切跟踪国内外先进技术，深化产学研融合创新，加快以科技创新培育和发展新质生产力。”刘焕鑫说，要立足生产一线，对接绿色储粮、质量安全、营养健康、节粮减损、应急物资储备等生产实践需求，加大攻关力度，加快系统集成，形成一批引领作用强、行业贡献大、社会效益好的科技成果。要做实载体抓手，发挥创新平台作用，优化创新资源配置，充分调动科技人才的积极性、主动性和创造性，为保障国家粮食和物资储备安全提供有力支撑。

本次科技活动周由国家粮食和物资储备局主办，江西省粮食和物资储备局、南昌市人民政府承办，国家粮食和物资储备局江西局协办。

(责编：孙红丽、高雷)

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