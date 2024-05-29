王绍绍

智能调度可以让一条流水线生产不同款式的产品，智慧统筹系统能够把超市里的商品派送到消费者手中，数字化果园还能实时监控温度、湿度、土壤等外部环境状况……在当下，随着大数据、云计算、人工智能等领域的迅猛发展，数字技术正在赋能实体经济中的千行百业，不断孵化出新业态、新产业、新动能。

数字经济的崛起正重塑着经济发展模式，实体经济与数字产业的融合是数字化转型的核心动力。有关专家表示，新一代数字技术正在全面向经济社会的各领域渗透，要通过数据赋能、创新驱动和技术变革，加快实现生产工艺革新、生产效率提升、生产协同优化，为实体经济的高质量发展带来进一步的推动效应。

在河北石家庄，同福“馒头生产线”正高速运转，食品工业生产线实现少人化操作；在浙江宁波，5G智能车间里热火朝天，无人小车搭载着原料穿梭不息；在江苏南通，智慧纺织工厂里只有几名工人巡检，机器传感器自动采集信息并上传系统……

近年来，我国制造业数字化、网络化、智能化水平显著提升。工业与信息化部数据显示，我国已连续三年实施智能制造试点示范行动，培育了421家国家级示范工厂、万余家省级数字化车间和智能工厂，人工智能、数字孪生等技术在我国90%以上的示范工厂得到应用，5G应用在制造业质量检测、矿业生产等领域规模推广，工业互联网融合应用已拓展至49个国民经济大类，形成了200余个工业互联网示范应用标杆。

“数字化转型是培育新质生产力的发力点之一，数字经济与实体经济深度融合，信息化与工业化深度融合，将会促进一批新业态新模式新服务的产生，形成发展叠加倍增效应。”业内人士表示，随着新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，加快推动数字技术与实体经济融合发展，推进实体经济数字化转型，不是一道“选答题”，而是一堂“必修课”。

数字技术让“中国制造”变成“中国智造”，也助力“农业大国”向“农业强国”转型升级。当前，大数据、云计算、区块链等新兴数字技术正在与农业、农村持续融合，通过优化传统资源配置模式，为实体经济的数字化转型提供新机遇。在河北，“一个馒头撬动一连串产业”的故事正在上演，仓储式超市同福爆品仓创新采用了前店后仓、批零兼营的新型业态，将当地农商、经销商、终端商等联系在一起，给当地乡村振兴产业带来了新的合作发展机遇，一起把馒头“送上网”，让更多农产品“走出去”。

“这个爆品仓是我们共享科技平台的重要组成部分之一，也是用互联网思维发展实体经验的一次尝试和实践。”同福集团副总裁姚磊表示，在数字经济迅猛发展的当下，传统厂商（农商）、经销商、终端商所面临的既是挑战，又是机遇。要通过建设智能化的数字信息平台，推动产业链上各环节的信息共享和全方位赋能，实现智慧物流、集约运营、降本提效。

“要想干得巧，农具改革好。”在如今的信息化时代，智能信息平台成了农产品生产、运输和分销的“数字农具”。人工智能、区块链、智能感知等前沿技术的创新性推广应用，为美丽乡村的建设提供了源源不断的数字化供给。

有关专家表示，从田间地头到物流经销，从超市货架到居民餐桌，数字化转型是目前农产品供应链创新发展的重要方向。下一步，要加快运用新一代信息技术赋能传统供应链，推动供应链流程可视、响应灵活、运作智能，实现农业供应链从弱集成、松散化向全链接、一体化的全面转型。（王檬对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、高雷)

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