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国家数据局：2023年数字中国建设取得积极进展 总体发展呈现四方面特点

2024年05月26日12:12 | 来源：人民网
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人民网北京5月26日电 （记者许维娜）记者从国家数据局获悉，为贯彻落实党中央、国务院关于建设数字中国的重要部署，国家数据局会同有关单位系统总结2023年数字中国建设重要进展和工作成效，编写完成《数字中国发展报告（2023年）》（以下简称《报告》）。《报告》提出，2023年数字中国建设总体呈现发展基础更加夯实、赋能效应更加凸显、数字安全和治理体系更加完善、数字领域国际合作更加深入等四方面特点。

《报告》指出，在各地区各部门共同努力下，2023年数字中国建设取得积极进展。数据基础制度建设步伐加快，上下联动、横向协同的全国数据工作体系初步形成。数字基础设施不断扩容提速，算力总规模达到230EFLOPS，居全球第二位；先进技术、人工智能、5G/6G等关键核心技术不断取得突破，高性能计算持续处于全球第一梯队。数据要素市场日趋活跃，数据生产总量达32.85ZB，同比增长22.44%。

《报告》显示，数字经济保持稳健增长，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%左右；累计建成62家“灯塔工厂”，占全球总数的40%；连续11年成为全球第一大网络零售市场。数字政府在线服务指数继续保持全球领先，积极推进“高效办成一件事”，92.5%的省级行政许可事项实现网上受理和“最多跑一次”。数字文化建设全面推进，数字阅读用户达到5.7亿人。数字社会更加普惠可及，网民规模达到10.92亿；数字教育和数字医疗健康服务资源加速扩容下沉。数字生态文明成色更足，全国累计建成196家绿色数据中心，平均电能利用效率（PUE）为1.27。

《报告》指出，数据安全制度体系基本形成，出台全球首部专门规范生成式人工智能服务的规章——《生成式人工智能服务管理暂行办法》。积极拓展数字领域国际合作，成功举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛数字经济高级别论坛等，我国“丝路电商”伙伴国增加到30个，跨境电商进出口额达2.38万亿元。

国家数据局相关负责人表示，展望2024年，数字中国建设将与我国加快发展新质生产力同频共振、协同发力，成为推动质量变革、效率变革、动力变革的重要引擎。下一步，国家数据局将会同各地区各有关部门认真贯彻《数字中国建设整体布局规划》，着力夯实数字底座，全面赋能转型发展，持续提升关键能力，不断优化发展环境，深度挖掘数据要素潜在价值，积极培育新质生产力，助力数字中国建设迈出新步伐。

(责编：乔业琼、吕骞)
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