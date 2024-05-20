本报记者 赵展慧

中集车辆（集团）股份有限公司的半挂车智能生产线正在忙碌运转。

熊琳琳摄

数据来源：中国上市公司协会

近日，上市公司2023年度成绩单出炉。据中国上市公司协会统计，截至4月30日10时，沪、深、北三家证券交易所已有5327家上市公司公布2023年年度报告。透过数据看发展，过去一年，上市公司整体业绩持续修复，内生发展动能不断集聚，回报投资者能力稳步提升。记者走进上市公司、采访相关专家，感知这份成绩单背后的高质量发展新步伐。

经营业绩保持稳定，盈利质量持续改善

35吨桥式吊机吊起卷钢送往开卷机开卷校平后，传送至激光切割机自动切割；半挂车钢铁车架悬于一字梁上，依次经过自动打砂、阴极电泳、粉末喷涂后转移至总装工段……走进中集车辆（集团）股份有限公司位于广东东莞的灯塔工厂，在机械臂、自动上下料系统、RGV小车的忙碌中，智能化的制造场景迎面而来。

“看得见”的智能制造背后，“看不见”的生产体系加快重塑。通过构建智能工厂“制造执行系统”，实现设计、装备和制造的整体调度，通过整合旗下7家半挂车工厂资源，打通采购、生产、流通、分配和消费环节，中集车辆半挂车业务销售和利润实现跨越式提升。在半挂车等业务的拉动下，中集车辆2023年全年实现净利润24.56亿元，同比增长119.66%。

2023年，我国物流行业加快实现恢复性增长，其中公路货运量同比提升8.7%。“在此背景下，半挂车整体需求得到提振，我们紧抓市场机遇，加快转型升级，探索更精细、更有韧性、更有质量的发展方式。”中集车辆首席执行官兼总裁李贵平介绍，新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新为交通运输设备带来增长新动力，公司将抓住政策窗口期，持续扩大市场占有率。

2023年，像中集车辆一样，在经济运行整体回升向好的有力支撑下，各项政策协同发力，上市公司奋勇开拓，经营业绩保持稳定，盈利质量持续改善。2023年，5327家上市公司实现营业收入72.69万亿元，同比增长0.86%，其中实体类上市公司营收同比增长2.18%。4183家上市公司实现盈利，367家公司扭亏为盈，2381家盈利公司净利润同比增长，其中658家盈利公司增幅超100%。

清华大学五道口金融学院副院长田轩表示，随着稳增长政策持续发力，零售业、交通运输业、文旅业等行业上市公司业绩明显好转，高新制造业、半导体行业、新能源汽车行业展现高景气度，北交所、创业板等板块的高成长性企业业绩较往年增长明显。

“上市公司的稳健发展彰显我国经济长期向好趋势不变。”田轩认为，从年报的业绩亮点中，能够看到中国经济高质量发展的清晰脉络和巨大潜能。

看投资，上市公司加快布局新动能。2023年，上市公司大力推进产业转型升级，固定资产投资5.37万亿元，同比增长9.58%，制造业固定资产投资2.29万亿元，同比增长3.32%。从沪市主板看，航空装备、轨交设备、光伏设备、软件开发等高技术行业投资增速格外亮眼，分别为25%、13%、83%、51%。深市主板上市公司加快发力新一代信息技术、新能源汽车、高端装备制造等战略性新兴领域，研发投入分别同比增长6.37%、41.18%、11.71%。“上市公司普遍加强中长期发展谋划，加大科技研发投入和新产业布局，中长期投资项目明显增多。”田轩表示。

看消费，上市公司助力激发新潜能。沪市主板高质量终端消费品相关上市公司业绩走势良好，家用电器行业净利润同比增长7%，文娱用品净利润同比增长11%。深市主板消费类上市公司向好趋势显著，传媒、汽车、社会服务行业净利润分别增长277%、76%、45%。同时，新业态新热点新场景不断为消费增长输入新动力，上市公司长白山深化冰雪旅游产品布局，全年营业收入、净利润同比分别大幅增加219%、341%；王府井着力打造“老字号+新国潮”特色商圈，净利润增幅达264%……

看外贸，上市公司引领出海显韧性。“新三样”出海持续走俏，2023年深市“新三样”相关上市公司海外收入达到3500亿元，同比增长25.46%。沪市主板公司2023年共实现海外业务收入5.81万亿元、海外创利0.66万亿元，较2019年分别增长15%、81%。

向“新”而行提质效，加快培育新质生产力

一片普通玻璃，注入科技能量后，变幻出万千色彩。

轻量化的超薄玻璃，可以加热隔热的镀膜玻璃，能显示多种行车信息的ARHUD玻璃……走进福耀玻璃工业集团股份有限公司展厅，形态各异的玻璃产品个个“身怀绝技”。其中，5G天线玻璃最引人瞩目。

“相当于将20根天线藏入玻璃内部，解决了智能汽车天线无处安放的痛点，且充分发挥玻璃这种非金属材质不会阻隔信号的特性，增强天线的可靠性和稳定性。”福耀集团创新研究院智能网联部负责人介绍，目前这种玻璃最高传输速度能达到800Mbps，相当于1秒钟就能下载一个100MB的视频。

2023年，福耀集团营收和净利润同比增长均超过18%，其中高附加值玻璃产品销售占比较上年同期上升近10%，对业绩拉动作用显著。“电动化、网联化、智能化和共享化的发展趋势下，汽车从交通工具向智能终端转变，车窗玻璃也被重新定义，成为显示交互、数据传输的重要载体。”福耀集团有关负责人介绍，公司将每年营收的4%以上用于创新研发投入，已经形成覆盖汽车玻璃全产业链的自主创新能力，成功解决行业13项“卡脖子”技术难题。

如福耀集团一样，发展新质生产力成为众多上市公司加快高质量发展锚定的关键词。在战略性新兴产业和未来产业等形成和发展新质生产力的重点领域，上市公司集中发力、引领发展。

中国上市公司协会数据显示，2023年，战略性新兴产业上市公司实现营收、净利润15.34万亿元、0.99万亿元，其中新能源汽车产业营收、净利润同比增长16.44%、13.03%；高端装备制造产业营收、净利润同比增长6.92%、5.74%，增速远高于市场平均。

在以创新为特色的各板块，战略性新兴产业的集群式发展更为明显。科创板集成电路公司数量超过110家，工业母机、激光加工等产业链上市公司净利润分别同比增长8.8%、7.7%。创业板聚集917家战略性新兴产业企业，占比近七成。北交所五成以上公司入选国家级专精特新“小巨人”。

同时，上市公司在人工智能、基因技术、量子信息等未来产业加快布局，积极探索前沿技术的同时，全面助力AI等技术在生物医药、工业制造等领域的规模应用。

“我们用AI来辅助科研，大大提高了研发效率。”万华化学集团股份有限公司董事长廖增太介绍，去年，人工智能技术经过多次迭代筛选，帮助企业在1.4万多种催化剂的可能性中输出了4种分子式，大大缩小了实验范围，将催化剂的研发时间提前3个月。

上市公司加快培育新质生产力，得益于持续稳定的高研发投入。上市公司2023年全年研发投入合计1.60万亿元，整体研发强度2.21%。主板、创业板、科创板、北交所研发强度分别为1.87%、4.86%、10.87%、5.03%。研发投入规模也迭创新高，科创板公司研发投入同比增长14.3%，创业板上市公司研发投入同比增长10.23%，北交所上市公司研发投入同比增长6.37%。

上市公司加快培育新质生产力，离不开创新热情的有效激发。科创板超九成上市公司已通过第二类限制性股票股权激励工具激励人才，超六成公司的创始团队为科学家、工程师等。创业板去年共推出股权激励计划228单，涉及员工4.4万人。

“上市公司是推动形成新质生产力的主力军，在资本市场助力之下，上市公司积极整合创新资源，大力布局战略性新兴产业和未来产业，在推动形成新质生产力方面走在前列，贡献了积极力量。”中国上市公司协会会长宋志平表示。

分红回报创新高，上市公司结构进一步优化

上市公司是市场之基，投资者是市场之本。在监管部门的鼓励和引导下，“以投资者为本”的理念不断深化，上市公司在业绩保持韧性的同时，通过加强分红、开展回购增持等多种方式积极回报投资者。

回购方面，2023年，上市公司新增发布集中竞价交易回购计划744单，新增拟回购金额1421亿元，目前已完成回购965亿元，注销式回购占比稳步提升。

分红方面，家数和金额都再创新高。据中国上市公司协会统计，截至4月30日，已有3859家上市公司公布或实施2023年现金分红方案，占全部盈利公司的92%，100余家公司上市以来首次现金分红。从金额上看，合计现金分红金额达2.24万亿元，比上年有小幅增长，274家公司现金分红金额超10亿元，30家公司超百亿元。从分红频率来看，254家公司披露2023年季度、半年度分红方案，家数比上年有显著增长。

“加大分红力度，提升上市公司回报能力，能够提振投资者对上市公司发展和对市场的信心，吸引更多投资者参与市场，形成投融资平衡发展的良好市场生态。”田轩表示。

加快上市公司优胜劣汰也是强化投资者保护的重要机制。2023年全年共47家公司退市，其中强制退市公司44家，科创板首现强制退市公司。“能上能下”新生态加速形成，上市公司结构进一步优化。

“上市公司高质量发展，是资本市场健康发展的重要基石，也是保护投资者的根本举措。”田轩认为，一方面要完善上市标准和上市程序，加强多层次市场体系建设，满足不同属性、不同阶段企业上市要求；另一方面，要进一步严格退市标准，加大退市执行力度，完善退市配套措施。

《 人民日报 》（ 2024年05月20日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经