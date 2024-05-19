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走进中国科学院，与科学“亲密接触”

人民网记者 赵竹青
2024年05月19日14:47 | 来源：人民网
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在这个春末夏初的五月，科学的火花在无数好奇心中被点燃。5月18日至19日，中国科学院公众科学日迎来二十周年，超过一百个研究机构与三所高校再次敞开了它们的大门，邀请公众特别是青少年群体一同探索未知，体验科技的魅力。

“中二所”带你探秘物理奇境

“太神奇了！它就像哈利波特的飞天扫帚！”来自北京海淀的蒋同学惊呼道。

在一处被围得水泄不通的实验台旁，蒋同学目不转睛地盯着一台悬浮的“磁力车”，只见它在超导状态下于环形轨道上轻盈滑行，宛如科幻电影中的未来交通工具。

低温超导实验只是冰山一角，在这个阳光洒满的早晨，中国科学院物理研究所里熙熙攘攘，孩子们的欢笑声与惊叹声此起彼伏。

今年的公众科学日，中国科学院物理所携手哔哩哔哩，以“中二所的奇妙冒险”为主题，为公众带来一场跨时空的科学冒险。从北京中关村到江苏溧阳，活动跨越三大园区，院士讲座、科普分享、实验室探访、科普图书展、大型实验秀……每一环节都让人流连忘返。

与未来智能社会“握手”

踏入中国科学院自动化研究所的展厅，仿佛穿梭至未来世界，各类高精尖的人工智能展品琳琅满目。

“你好，机器人！”一位观众在Casia Hand系列仿人五指灵巧手前停下脚步，与对面的机器手礼貌握手。这款机械手不仅外观与人手相似，更拥有惊人的灵活性，它在展示台上灵巧地模仿人类的动作，甚至能够精准地拾起一枚脆弱的鸡蛋。

“哇，这机器人竟然能自己焊东西！”一位小观众惊叹于自动化所展示的自主焊接机器人。在自动化所的“自动化之光”公众开放日，这样的惊叹声不绝于耳。

活动现场，AI技术的魅力无处不在。平行无人矿山、意念康复、微创植入式脑机接口、脑网络组图谱、神经调控机器人等丰富成果，以及自主焊接机器人、智能读心、行人多特征识别、非接触式视频心率检测、水下仿生机器鱼等互动项目，展示了人工智能技术在智能制造、生命健康、智慧城市等多个领域的广阔应用前景。

在理化所遇见“科学魔术师”

“这是液氮冰淇淋，尝一口，冰冷的科学甜品！”志愿者一边制作，一边解说液氮的奇妙用途，孩子们品尝着冰冷甜美的同时也学习到了低温技术的知识。

放眼望去，中国科学院理化技术研究所的草坪东侧，一条别开生面的“魔术一条街”正上演着科学的魔法。孩子们穿梭其间，被各种奇思妙想的实验深深吸引。

当天，平静的科研场所变身热闹的“科学游园会场”，一场科学与趣味的碰撞在这里上演。作为跨学科研究的先锋，理化所今年设计了30多个互动科学实验，从“不怕水的纸”到“万磁王的对抗者”，从“奋斗者号浮力材料”到“液态空气充电宝”，每一个实验都像是一扇窗口，透视出光化学、仿生材料、激光技术等领域的深邃与奇妙。

广场上的“理化嗨剧场”宛如一个奇幻的魔法舞台，滚动表演的大型科学实验秀精彩纷呈，点燃了公众科学日的火爆气氛。大型氢氦低温装备、低温区基准级测温装置、激光电视等最前沿的科技成果吸引观众驻足观看。

科学“力”量，在“砰”然心动中觉醒

“三、二、一，发射！”

伴随着“砰”的一声，空气炮的炮口骤然喷出一股肉眼不可见的强大气流，直击目标区域。与此同时，五米开外的纸杯墙像是被无形的手掌拍中，瞬间轰然倒塌，引得现场一片惊呼和掌声。

“这比电视里的特效还要震撼！”一位少年惊叹道。中国科学院力学研究所的公众科学日活动以这种直观而震撼的方式，让科学变得生动有趣。通过空气炮等实验，力学原理不再是书本上的枯燥公式，而是变成了可以看见、听见、感受到的现实。

科研人员通过现场演示与互动，结合主题科普报告、实验室参观等形式，向观众展示了力学在工程、环境、航空等多个领域的应用，激发了公众对于力学乃至整个物理学的兴趣和理解，让科学的种子在每个人的心田生根发芽。

(责编：赵竹青、吕骞)
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