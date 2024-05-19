人民网记者 罗知之

4月份，社会消费品零售总额35699亿元，同比增长2.3%；

1—4月份，全国网上零售额44110亿元，同比增长11.5%；

1—4月份，服务零售额同比增长8.4%……

在扩大内需、促进消费相关政策带动下，今年以来，各地区、各领域不断创新消费场景、优化消费环境，消费市场总体呈现持续恢复态势。

国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华17日在国新办发布会上表示，具体来看，消费领域呈现三大特点：

——基本生活类和部分升级类商品消费稳定增长。4月份，限额以上单位商品零售额中，粮油食品类同比增长8.5%，饮料类增长6.4%，日用品类增长4.4%。通讯器材类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长13.3%和12.7%。

——服务消费增势良好。1-4月份，服务零售额同比增长8.4%，高于同期商品零售额增速4.9个百分点。假日出行持续活跃，带动餐饮、交通等消费较快增长。1-4月份，餐饮收入同比增长9.3%，交通出行服务类、旅游咨询租赁服务类、文体休闲服务类零售额都保持了较快增长。

——线上消费带动作用明显。1-4月份，实物商品网上零售额同比增长11.1%，占社零总额的比重23.9%，占比比1-3月份提升0.6个百分点。

值得注意的是，消费新动能不断成长，文旅消费需求持续活跃，县域文旅、假日经济助推消费潜力稳步释放。

根据有关部门监测，刚刚过去的五一假期，国内出游人次按可比口径比2019年同期增长了28.2%，出游总花费增长了13.5%。随着就业形势改善，促消费政策落实落细、消费场景不断创新拓展，消费市场将继续扩容提质。

总体来看，文旅消费、数字消费、绿色消费、健康消费等热点为消费市场恢复不断增添新动力，但也要看到，居民消费能力和消费信心仍待进一步提升。

国家统计局数据显示，4月社会消费品零售总额同比增长2.3%，增速较上月放缓0.8个百分点。

“4月份社会消费品零售总额同比增长2.3%，主要是受到假期天数比上年同月减少2天、同期基数比较高等因素的影响，增速比上月有所回落。但是，扣除同期基数的影响之后，还是平稳增长的态势。从环比增速来看，4月份社会消费品零售总额环比增长0.03%，保持了平稳增长态势。”对此，刘爱华解释称。

4月底，中共中央政治局会议明确指出，要积极扩大国内需求，落实好大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案。要创造更多消费场景，更好满足人民群众多样化、高品质消费需要。

“这意味着接下来各地会更大力度推出包括耐用品以旧换新在内的促消费措施，而疫情带来的影响也会随着时间推移逐步消退。从这个角度看，后期居民商品消费有望逐步好转。”东方金诚首席宏观分析师王青说。

下阶段，随着消费新场景不断涌现，新业态加快融合，消费空间不断拓展，以及消费品以旧换新等促消费政策逐步落实，消费潜力有望得到持续释放。

(责编：方经纶、吕骞)

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