人民网北京5月18日电 （记者夏晓伦、许维娜）打好商品住房项目保交房攻坚战、全力推动落实城市房地产融资协调机制、支持房地产金融举措“四连发”……5月17日，房地产重磅政策齐发，引发市场关注。

商品住房项目保交房攻坚战的意义是什么？将发挥哪些作用？中国城市和小城镇改革发展中心政策研究部副研究员徐勤贤在接受人民网记者采访时表示，从保交房的配套政策角度来看，一方面确保了购房者的合法权益得到保护，另一方面满足了不同所有制房地产企业和项目的合理融资需求。

具体来说，从需求端来看，“保交付”政策加强了购房者对预售商品房的信心与信任。这不仅意味着购房人可以按时收到自己购买的全新商品住宅，还包括了生活必需的水电燃气等设施的完备接入，确保住宅功能齐全，可立即入住或进行装修后入住，实现了购房者对未来生活规划的期望。通过这种信心的稳固，能够有效地激活一部分潜在住房需求。

从供给端来看，相应政策起到了激活的作用。一是配套政策增强了房地产企业的交付力，帮助部分中小房企渡过难关。二是有助于避免烂尾楼，有效稳定了住房供给，促进行业稳健发展。

如何看待此次房地产政策“组合拳”？徐勤贤表示，从全国范围来看，鉴于政策的广泛影响和城市情况的复杂，其效果的显现需要时间来评估和观察。

她进一步阐释，一方面，在一系列政策的支持下，购房需求有望得到释放。然而，由于多数消费者受到“买涨不买跌”心理或对未来预期不强的影响，他们可能会保持理性的观望态度。另一方面，部分热点城市的住房销售增长可能会显现成效，例如杭州的二手房成交量就显示出了回升的趋势。

存量商品房“去库存”同样备受关注。

今年4月30日，中央政治局会议再次为楼市定调，防范化解房地产风险仍是重点，同时会议首次提出“要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”。

记者梳理发现，4月底以来，北京、上海、天津等多地楼市优化政策密集“上新”，包括放松限购、“以旧换新”、上调公积金贷款最高额度等。其中，消化存量房产和优化增量住房的政策措施成为新一轮房地产政策调整思路。

“当前，不少城市广义库存去化周期较长，人才也是各个城市争相吸引的关键资源。”徐勤贤认为，在此背景下，围绕供给端和需求端，相关政策从降门槛、降成本两方面入手，改善需求端预期，最终离不开两个最主要的方面，一是去库存，二是吸引人。

另一值得关注的亮点是，17日上午，30年期超长期特别国债正式发行，发行面值金额400亿元。这是今年1万亿元超长期特别国债的首次发行。

在徐勤贤看来，这是落实新发展理念，实现高质量发展的重要内容，超长期特别国债要重点投向的领域，在吸引民间投资上往往较弱。通过财政政策，促进两重领域的投资增长，引导经济结构转型升级，助力中国经济的回暖。

5月16日，国家发展改革委党组在《求是》杂志撰文中指出，加强经济安全能力保障。健全房地产企业主体监管制度，推进保障性住房建设，加快构建房地产发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展。统筹好地方债务风险化解和稳定发展，建立防范化解地方债务风险长效机制，建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制。

徐勤贤认为，上述表述阐明了中央在房地产市场发展中的政策定位将保持不变，即促进房地产市场平稳健康发展是主要方向。因此，相关政策也将因地制宜，根据不同情况分类施策。

她还表示，未来中国房地产发展的依据可能会更多地考虑人口吸引力、经济发展基础等因素。人口流入量大、产业基础坚实、经济活力旺盛、公共服务完善的地区，有较强的需求支撑，房地产市场也将更为稳定。

(责编：方经纶、高雷)

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