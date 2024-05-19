人民网北京5月18日电 （记者夏晓伦、许维娜）5月17日，全国切实做好保交房工作视频会议召开。同日下午，国新办举行国务院政策例行吹风会，住建部、自然资源部、央行、国家金融监管总局介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况，在保交房和去库存两方面作出指示。

中国城市和小城镇改革发展中心城市金融和文化体育部副主任魏劭琨在接受人民网记者采访时表示，从两个会议的内容来看，保交房项目侧重在建已售难交付的商品房项目，对于应续建项目，中央强调要全力支持项目融资、竣工交付。

魏劭琨说：“我们需要持续观察和对比近年来房地产调控政策的变化，从中长期的视角来洞察房地产市场的真实状况以及准确把握其发展的规律和趋势。”他建议从三方面理解：

一是要正确认清我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势。中央政治局会议提出，“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势”。当前，针对房地产领域的首要问题是去库存。围绕去库存，中央部委已经出台一系列调控政策。接下来，各地也会在中央政策范围内不断调控房地产供需关系，积极稳妥地将房地产库存压缩在可控范围内。

二是要坚定认清房地产调控政策“稳”的总基调。当前，我国经济工作的一个重要内容就是持续有效防范化解重点领域风险，其中房地产领域是重点之一。在房地产风险中，保交楼又是重中之重，这关系到广大居民合理住房需求的满足和保障，也关系到诸多房地产企业的生存和房地产市场的稳定。中央也曾多次提出“积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求”。全国297个地级及以上城市已建立房地产融资协调机制，房地产企业的正常融资需求已经得到基本保障。

同时，一系列放松限购、降低贷款利率等政策的出台也从一定程度上释放了合理住房需求，让房地产企业的资金链在一定程度上得以延续。当然，也要清醒地认识到，当前的房地产政策仅仅是在稳定房地产市场，绝不是彻底放松、过度刺激或是鼓励投机。

三是要合理认清我国房地产调控政策的总目标。去年底召开的中央经济工作会议提出，“要增强宏观政策取向一致性”。在房地产领域，财政、货币、土地、监管等一系列政策的协调配合已经起到了一定的作用，也已经对房地产市场产生了有利的影响。这说明，近两年来我国房地产调控的工具储备很丰富，房地产调控的能力得到很大提升。

“下一步，面对宏观经济形势的变化和房地产市场的变化，我国还会不断根据形势变化适时推出更加精准、有效的调控政策，对此，我们应更加坚定信心。”魏劭琨说。

(责编：方经纶、高雷)

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