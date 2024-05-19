王绍绍

在上海外滩，霓虹闪烁人流如织，现代都市尽显蓬勃生机；在北京什刹海，拍照打卡的游客络绎不绝，夜晚的城市活力满满；在山东济宁，国风舞蹈、川剧变脸表演轮番上演，沉浸式实景演出吸引八方游客；在广西阳朔，山光水色如诗如画，小城成为旅游热门“打卡”点……

这个夏天，文旅服务市场热度持续攀升，新业态涌现、新场景频出，暑期消费活力不断释放，夏日经济持续繁荣。有关专家表示，当前我国旅游业驶入高质量发展“快车道”，旅游市场日新月异的变化，汇聚成我国旅游业发展壮大、转型升级的壮美图景，对经济平稳健康发展有重要的综合带动作用。

“夜色搭台，文旅唱戏。”今年夏天，随着气温升高，夜市、夜游等活动接连涌现，“夜游经济”成为多地亮眼的风景线。不断丰富的消费供给，不断涌现的新产品、新业态，正持续激发夏日文旅市场的消费活力。

在古都洛阳，夜间的龙门石窟灯火如昼，来自世界各地的游客“夜游”打卡佛像的神秘恬淡，在石窟灯光的明暗冷暖中沉浸式领略古老文化的绮丽风采；在贵州安顺，黄果树瀑布推出“夜游”项目，让游客置身其中，近距离感受瀑布间穿梭、跳跃的光影，欣赏瀑布周边舞台上富有活力的民族节目；在河南安阳，流光溢彩的“洹河夜游”带来人声鼎沸，游客在夜幕之下可以观赏殷商马车、妇好传奇、殷墟甲骨等主题节目，令人恍若置身三千年前的大邑商……

“在‘夜游经济’逐步释放巨大‘磁吸力’背后，既是文旅行业多元、包容和活力的具体体现，也是数字技术加持夜间消费场景不断突破的创新。”业内人士表示，历史文化景区、工业遗产、文博场馆等通过运用增强现实、虚拟现实、人工智能等数字科技，有机融合文化创意等元素，创新“夜游”体验，形成消费新场景，丰富了夜间文旅业态，开拓了“文旅+夜经济+科技”的融合发展新模式。

今年以来，我国旅游市场持续火热，带动消费潜能不断释放。文化和旅游部最新数据显示，根据国内旅游抽样调查统计结果，今年一季度国内出游人次14.19亿，比上年同期增加2.03亿，同比增长16.7%；国内游客出游总花费1.52万亿元，比上年增加0.22万亿元，同比增长17.0%。文旅市场各项数据增势喜人，折射出我国内需的强劲韧性和深厚潜力。

这个夏天，音乐节热潮席卷全国，全国演出市场热力十足，“Z世代”年轻人活跃在各大演出现场，“为一场演出奔赴一座城”。中国演出行业协会发布的数据显示，今年一季度，全国营业性演出（不含娱乐场所演出）场次11.90万场，相当于全国范围内日均超过1300场；超20位歌手在一季度发布全年演出计划，全国2000人以上的大中型演唱会、音乐节演出场次近200场。近期，热门剧目连演、加场，话剧、音乐剧接连排期开票，国内外舞蹈舞剧“扎堆”，文化演出市场成为夏日旅游消费的“重头戏”之一。

“游客会因为一串烧烤、一碗麻辣烫、一份驴肉火烧而造访一座城市，也会因为一场演唱会和音乐节、一次马拉松和电竞比赛来一场说走就走的旅行，还可能因为某个地方高性价比的品质生活，背起行囊就出发。”中国旅游研究院院长戴斌表示，一切能够满足多样性、个性化需求的旅游场景和空间，都将会成为广大游客追捧和向往的对象。下一步，要利用现代的科技手段，以及文化艺术等新的生产要素把目的地建设起来，靠科技、文创、时尚、传媒等来加速推动我国旅游产业的发展。（王檬对本文亦有贡献）

(责编：方经纶、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经