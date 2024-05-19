人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

夏日文旅持续火热 消费市场迸发崭新活力

王绍绍
2024年05月19日09:29 | 来源：人民网
小字号

在上海外滩，霓虹闪烁人流如织，现代都市尽显蓬勃生机；在北京什刹海，拍照打卡的游客络绎不绝，夜晚的城市活力满满；在山东济宁，国风舞蹈、川剧变脸表演轮番上演，沉浸式实景演出吸引八方游客；在广西阳朔，山光水色如诗如画，小城成为旅游热门“打卡”点……

这个夏天，文旅服务市场热度持续攀升，新业态涌现、新场景频出，暑期消费活力不断释放，夏日经济持续繁荣。有关专家表示，当前我国旅游业驶入高质量发展“快车道”，旅游市场日新月异的变化，汇聚成我国旅游业发展壮大、转型升级的壮美图景，对经济平稳健康发展有重要的综合带动作用。

“夜色搭台，文旅唱戏。”今年夏天，随着气温升高，夜市、夜游等活动接连涌现，“夜游经济”成为多地亮眼的风景线。不断丰富的消费供给，不断涌现的新产品、新业态，正持续激发夏日文旅市场的消费活力。

在古都洛阳，夜间的龙门石窟灯火如昼，来自世界各地的游客“夜游”打卡佛像的神秘恬淡，在石窟灯光的明暗冷暖中沉浸式领略古老文化的绮丽风采；在贵州安顺，黄果树瀑布推出“夜游”项目，让游客置身其中，近距离感受瀑布间穿梭、跳跃的光影，欣赏瀑布周边舞台上富有活力的民族节目；在河南安阳，流光溢彩的“洹河夜游”带来人声鼎沸，游客在夜幕之下可以观赏殷商马车、妇好传奇、殷墟甲骨等主题节目，令人恍若置身三千年前的大邑商……

“在‘夜游经济’逐步释放巨大‘磁吸力’背后，既是文旅行业多元、包容和活力的具体体现，也是数字技术加持夜间消费场景不断突破的创新。”业内人士表示，历史文化景区、工业遗产、文博场馆等通过运用增强现实、虚拟现实、人工智能等数字科技，有机融合文化创意等元素，创新“夜游”体验，形成消费新场景，丰富了夜间文旅业态，开拓了“文旅+夜经济+科技”的融合发展新模式。

今年以来，我国旅游市场持续火热，带动消费潜能不断释放。文化和旅游部最新数据显示，根据国内旅游抽样调查统计结果，今年一季度国内出游人次14.19亿，比上年同期增加2.03亿，同比增长16.7%；国内游客出游总花费1.52万亿元，比上年增加0.22万亿元，同比增长17.0%。文旅市场各项数据增势喜人，折射出我国内需的强劲韧性和深厚潜力。

这个夏天，音乐节热潮席卷全国，全国演出市场热力十足，“Z世代”年轻人活跃在各大演出现场，“为一场演出奔赴一座城”。中国演出行业协会发布的数据显示，今年一季度，全国营业性演出（不含娱乐场所演出）场次11.90万场，相当于全国范围内日均超过1300场；超20位歌手在一季度发布全年演出计划，全国2000人以上的大中型演唱会、音乐节演出场次近200场。近期，热门剧目连演、加场，话剧、音乐剧接连排期开票，国内外舞蹈舞剧“扎堆”，文化演出市场成为夏日旅游消费的“重头戏”之一。

“游客会因为一串烧烤、一碗麻辣烫、一份驴肉火烧而造访一座城市，也会因为一场演唱会和音乐节、一次马拉松和电竞比赛来一场说走就走的旅行，还可能因为某个地方高性价比的品质生活，背起行囊就出发。”中国旅游研究院院长戴斌表示，一切能够满足多样性、个性化需求的旅游场景和空间，都将会成为广大游客追捧和向往的对象。下一步，要利用现代的科技手段，以及文化艺术等新的生产要素把目的地建设起来，靠科技、文创、时尚、传媒等来加速推动我国旅游产业的发展。（王檬对本文亦有贡献）

(责编：方经纶、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
夏日文旅持续火热 消费市场迸发崭新活力
　　在上海外滩，霓虹闪烁人流如织，现代都市尽显蓬勃生机；在北京什刹海，拍照打卡的游客络绎不绝，夜晚的城市活力满满；在山东济宁，国风舞蹈、川剧变脸表演轮番上演，沉浸式实景演出吸引八方游客；在广西阳朔，山光水色如诗如画，小城成为旅游热门“打卡”点…… 这个夏天，文旅服务市场热度持续攀升，新业态涌现、新场景频出，暑期消费活力不断释放，夏日经济持续繁荣。有关专家表示，当前我国旅游业驶入高质量发展“快车道”，旅游市场日新月异的变化，汇聚成我国旅游业发展壮大、转型升级的壮美图景，对经济平稳健康发展有重要的综合带动作用。…
《财米油盐》｜ 楼市重磅政策，放了哪些“大招”？
　　伴随着我国房地产市场供求关系变化，房地产政策也在动态调控中迎来了新一轮重磅优化。 楼市新政有何重点、亮点？如何理解政策变化内涵？《财米油盐》带您一文读懂。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部