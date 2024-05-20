人民网记者 许维娜

来自阿联酋的聚乙烯、斯里兰卡的椰糖、越南的休闲鞋……在西部陆海新通道的陆海连接点——广西钦州港，铁海联运班列接驳运转十分繁忙。最新数据显示，截至12日，今年西部陆海新通道铁海联运班列运输集装箱货物已突破30万标箱，达到30.3万标箱。

西部陆海新通道，是物流通道，更是经济走廊。

国家发展和改革委员会综合运输研究所副所长、研究员樊一江在接受人民网记者采访时表示，西部陆海新通道是我国西部地区重要的陆海联动通道和开放开发性经济发展轴带，对支撑构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，服务中国式现代化建设具有重要战略意义。

一系列重大机遇，使得西部陆海新通道在区域开放发展中扮演更加重要的角色，不断培育着区域开放发展新动能。

2019年，国家发展和改革委员会印发的《西部陆海新通道总体规划》，明确提出西部陆海新通道的四大战略定位，即推进西部大开发形成新格局的战略通道、连接“一带”和“一路”的陆海联动通道、支撑西部地区参与国际经济合作的陆海贸易通道、促进交通物流经济深度融合的综合运输通道。

“这充分体现了西部陆海新通道在国家战略全局中的地位和作用。”樊一江表示，党的二十大报告提出“加快建设西部陆海新通道”，进一步明确了中国式现代化下西部陆海新通道建设的战略导向与重点任务。

中柬、中马等产业园区加快实施，通道产业合作成效积极；青海成功开拓盐湖化工产品至东南亚市场的货运通道，实现了纯碱、聚氯乙烯等产品的规模化出口；新疆建设绿色有机果蔬等产业集群，依托通道优势承接东中部产业转移……

当前，西部陆海新通道建设正迎来历史机遇期、战略窗口期。

樊一江表示，从西部陆海新通道建设发展实际来看，面对当前国际国内发展环境形势变化，西部陆海新通道的战略使命和角色功能进一步拓展，在肩负传统国际经济贸易、区域协同开发开放等战略功能的同时，更加强调六大功能的凸显。

具体而言，一是更加强调对新质生产力培育的战略牵引和因地制宜发展；二是更加强调统筹扩大内需、深化供给侧结构性改革、高水平开放的战略承载，特别是高标准大市场构建；三是更加强调统筹发展和安全下的对国家战略安全的强力保障以及国家高水平战略安全通道建设；四是更加强调创新驱动下的数字经济赋能以及数字通道、科创通道建设；五是更加强调现代流通体系、现代产业体系等深度融合下的贸易链、供应链、产业链、创新链、价值链等多链协同以及跨地区跨区域跨国际深度协同联动；六是更加强调“双碳”要求和中华优秀传统文化传承融合发展下的低碳绿色通道建设、文化通道建设以及品牌通道建设。

(责编：申佳平、吕骞)

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