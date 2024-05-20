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良种良机良法护航夏粮丰收 筑牢粮食安全“压舱石”

人民网记者 李栋
2024年05月20日13:42 | 来源：人民网
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“三夏”之际，麦浪滚滚，丰收在望。今年，我国冬小麦面积稳中略增，长势总体好于常年、好于上年。连日来，各地抢抓农时，全力抓好夏收工作，良种良机良法全力护航夏粮丰收，为全年粮食丰产丰收开好头、起好步。

良种保障稳产增产

良种，是农业现代化的坚实基础。

近日，在四川省南充市南部县双佛镇的“天府粮仓·百县千片”高产示范区里，收割机带着隆隆的轰鸣声，在麦浪中来回忙碌，田间地头一派繁忙景象。

“根据实收测定产量，示范区平均亩产达到615.93公斤，再次刷新去年创下的515.57公斤南充小麦亩产纪录，更是达到全省平均亩产的2倍。”四川省农业技术推广总站副站长薛晓斌介绍。

建设农业强国，利器在科技；粮食稳产增产，根本出路也在科技。据了解，本次测产示范区的“绵麦902”小麦品种已是西南麦区规模化种植条件下实收产量最高的小麦品种。

南充市农业技术推广站副站长罗友明介绍，该品种具有产量高、抗性好等优点，并且蛋白质含量低、面筋强度弱。“目前我国弱筋小麦的种植总面积仍较少，大规模推广后，有望提升弱筋小麦原粮自给，减少对进口原粮的依赖。”

种子是农业的“芯片”。近年来，我国种业振兴行动扎实推进，取得一批标志性成果和阶段性进展。目前，我国农作物良种覆盖率在96%以上，良种在农业增产中的贡献率超过45%，自主选育品种面积占比超过95%，国产种子基本能够满足国内需求。

良机让夏粮生产更高效

良机，是农业现代化的装备支撑。

麦熟一晌，贵在争抢。5月14日一大早，在安徽省安庆市望江县杨长村，约800亩小麦开镰收割，打响了当地冬小麦收获“第一战”。

“以前小麦快到收获时，要提前找好农机、烘干厂、销售公司，现在有了农机一条龙服务，省心多了。”望着一簇簇小麦在收割机的作业中“变身”为颗颗饱满的麦粒，种粮大户周小林满脸欣喜。

周小林介绍，今年在小麦成熟季到来前，农机收割团队就已提前对接，随时做好抢收小麦的准备。

望江县农业农村局相关负责人表示，“三夏”期间，计划完成小麦机收面积19.5万亩，机收率稳定在99%以上。“今年拟投入联合收割机1200台、大型拖拉机1000台，配套农机具8000台套，预计6月上旬大面积收割基本结束。”

农业机械化是农业现代化的基础，农机给力，夏粮生产“加速跑”。今年的中央一号文件提出，大力实施农机装备补短板行动。目前，我国农作物耕种收综合机械化率达74%。

“接下来，将继续着力夯基础、破卡点、提质量、控风险，力争早日补上农机领域突出短板，实现稳链强链。”农业农村部农业机械化管理司相关负责人表示。

良法为夏粮丰收提供“硬支撑”

良法，是农业现代化的技术途径。

在河北邯郸市成安县，种粮大户朱信涛正和当地农技人员一道，察看小麦宽畦等行距全密植种植情况。

“宽畦密植每亩地的亩穗数能比之前提高3%到5%，再通过科学水肥管理，今年小麦的品质和产量都能再上一个新台阶。”朱新涛对今年的小麦高产信心满满。

朱新涛说的宽畦密植模式，是把田地改为5米宽的大畦田模式，每畦田种18行麦子。“相较于之前2.7米左右的畦宽，现在土地利用率可以提高6%到7%。”

成安县农业农村局技术员赵丹丹介绍，宽畦密植种植模式提高了土地利用率，亩均可增产50公斤左右。

成安县农技部门相关负责人表示，今年河北省在推广小麦优良品种的基础上，还广泛推行多种新种植技术，“良种+良法”保证了粮食单产稳步提升。

今年中央一号文件提出，扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动。前不久，国务院印发《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案（2024—2030年）》（以下简称《行动方案》），国家发展改革委负责同志在就《行动方案》答记者问时表示，实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，深入实施国家粮食安全战略，要扎实推进藏粮于地、藏粮于技，从耕地、水利、种子、农机、化肥农药、耕作技术等着手，加强衔接配合和技术集成创新，强化粮食生产能力建设，全方位夯实国家粮食安全根基。

夏粮丰收，全年主动。夏粮是全年粮食生产的第一季，良种良机良法护航下的夏粮丰收，正不断筑牢国家粮食安全“压舱石”。

(责编：杨曦、吕骞)
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