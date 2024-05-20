黄盛

“健康中国视野下的公立医院高质量发展”主题研讨会现场。 人民网 黄盛摄

“健康”一头牵系着人民群众的“幸福之根”，一头连接着经济社会的“稳定之源”。健康中国理念提出以来，推动医疗服务体系，特别是公立医院的高质量发展，更好满足人民日益增长的医疗卫生服务需求，成为深化医药卫生体制改革的重要内容、写好健康民生大文章的立足点。

“我们要推动医共体建设，使跨省、跨区域就医大幅下降”“运用信息化等新技术，为基础性工作提供支撑”……在近日人民网金台圆桌组织的“健康中国视野下的公立医院高质量发展”主题研讨会上，相关政府部门、专家学者、公立医院及部分产业代表，围绕构建公立医院高质量发展表示，要在构建新体系、引领新趋势、提升新效能、激活新动力、建设新文化等方面持续发力，推动公立医院从“以治病为中心”向“以健康为中心”转变。

锚定健康中国 形成公立医院发展新格局

医疗服务体系的高质量发展，最终是为了患者满意、大众健康。2023年我国居民健康素养水平达到了29.7%，已接近健康中国行动提出的“到2030年全国居民健康素养水平不低于30%”的目标。作为我国医疗服务体系主体的公立医院，其高质量发展，直接关系到人民群众看病就医体验和健康素养水平的培养。

国家卫健委规划发展与信息化司司长毛群安表示，公立医院应深刻把握推进健康中国建设的理念和要求，紧密结合预防为主的工作方针，针对人民群众反映最强烈的医疗卫生和健康问题，看病就医和健康管理方面的一些烦心事、操心事，把问题摸清、症结找准，进一步提高站位，凝聚共识，指引和推动临床研究成果转化，力争形成健康促进的标志性实践产出，打造全方位、全生命周期社会健康治理的新格局。

加快实施健康中国战略，需要结合实际、目标引领、问题导向。国家卫健委党校常务副校长许培海认为，要以人民健康为中心，立足现代科学技术，建立健全现代医院管理制度，不断探索完善发展方式、运行模式、资源配置模式，确保实现“三个转变”，实现质量、效率、公平、可持续发展协调统一的高质量管理制度和运行新机制，确保实现公立医院高质量发展。

优化产业应用 满足群众多样化就医需求

目前，全国5500多家二级以上综合医院提供“一站式”服务，出院患者当日结算率达到77.7%；多学科诊疗服务模式推广至全国2400余家二级以上医院；2800余家二级以上医院至少开设了1类新型门诊……近年来，伴随着影像信息化等新技术在医疗产业生态中的应用，贯穿医疗服务全过程的基础性工作获得新的产业支撑，公立医院服务模式持续优化，更好满足了群众多样化的就医需求。

“积极探索人工智能产品商业模式，打破时空壁垒，实现医学数据的共享，已得到广泛重视。”中国工程院院士，首都医科大学附属北京友谊医院党委常委、副院长王振常认为，放射科内部的数据共享互联，使图像传输和解读得以顺利进行；医院内部的诊疗工作互联，可以实现健康数据和疾病诊疗数据的互通；社会医疗资源跨区域、跨国家的互联共享，可以更好满足大众需求。

不同类型的医疗诊疗需求，有赖于各级诊疗机构以智能化产品帮助医疗同质化建设，提升服务质量。拜耳影像诊断业务部中国区总经理胡文菁表示，产学研用各方要共同努力，推动公立医院高质量发展，在行业内形成从同质到高质再到共创的产业氛围，以良好的发展生态支撑高质量的医疗体系。

也有业内人士认为，公立医院高质量发展体系的构建，需要推进医学技术创新、强化信息化支撑作用、推进医疗服务模式创新，强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局。

推动基础研究 实现医学理念与技术创新

公立医院是实施健康中国战略的主力军。与会嘉宾认为，技术驱动的产业应用生态优化，既为改善贯穿医疗服务全过程的基础性工作提供支撑，也使得公立医院高质量发展新动力不断涌现。因此需要推动基础研究，实现医学理念与技术的创新，更好服务健康中国理念。

“我们要推动信息化、智能化医疗技术的研发攻关，让相关科研创新的成果进一步转化、应用和推广。”有参会嘉宾表示，探索临床医学研究新范式、开创科研管理新局面，是一部分公立医院在科学创新领域的核心任务。比如，要坚持人才立院、科技兴院、特色强院的发展策略，构建包括科技人才培养、科技管理服务、科技创新合作、科技成果转化、科研诚信管理和科技创新评价在内的科研支撑体系。

上述嘉宾认为，要以新质生产力赋能医疗健康的高质量发展，实现全生命周期的跟踪管理，打破医院的“围墙”。

也有与会嘉宾表示，作为保障人民健康的公益性公立医院，要以患者需求为中心，开展高质量、多中心的临床基础研究，制定临床新指南。同时，要以临床问题为导向，聚焦精准医学的基础研究，强化临床的基础融合、医工结合，实现医学理念和医学技术的创新。

参会嘉宾观点

王振常院士：打破时空壁垒 实现医学数据共享

国家卫健委毛群安：争做健康中国建设的先行者和排头兵

国家卫健委许培海：党建引领公立医院高质量发展

刘新民：做好“三医联动” 推动优质医疗资源扩容下沉

赵越：系统推进医院高质量发展 降低成本提高运行效率

左笑丛：加快医学科技创新 推动公立医院高质量发展

黑子清：以数字化智能化技术助力公立医院高质量发展

刘红梅：打造就医新场景 构建“没有围墙的医院”

关紫云：打造数智化闭环全链条 推动医疗机构高质量发展

王守俊：加快公立医院转型 助力医疗系统“良性循环”

肖运平：以创新引领医疗服务质量提升

叶波：深化人工智能赋能大数据应用与精准医疗

陈峰：“以旧换新”推动医疗设备升级 助力医院高质量建设

崔恩铭：数智赋能 加速形成医疗新质生产力

郭春锋：提升放射影像诊断符合率 建立高效有机多学科协作机制

崔丽敏：以柔性引才助力基层公立医院高质量发展

胡文菁：科技赋能公立医院高质量发展新路径

(责编：申佳平、吕骞)

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