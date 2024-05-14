王绍绍

广东省第二人民医院副院长刘红梅发言。人民网 王绍绍摄

近日，人民网金台圆桌组织的“健康中国视野下的公立医院高质量发展暨系列活动启动仪式”在京举办。在会议上，广东省第二人民医院副院长刘红梅表示，要以新质生产力赋能医疗健康的高质量发展，实现全生命周期的跟踪管理，打破医院与家庭之间的“围墙”。

以下，是广东省第二人民医院副院长刘红梅在会上发表的部分观点：

聚焦主动健康 实现全周期跟踪管理

自国务院发布《关于实施健康中国行动的意见》以来，“从治已病到治未病”的理念逐渐深入人心，卫生健康事业持续推进。互联网智慧系统和人工智能技术的应用，为全生命周期的跟踪管理提供了支撑，形成一种对人民群众健康有益的新质生产力。

以糖胖病逆转领域为例，通过将相关APP、互联网智慧系统的引入进行血糖综合管理，全周期跟踪管理系统能够对人体控糖系统进行综合修复，从而恢复胰岛的自我调节能力，达到血糖平稳、减少用药和预防并发症的效果。

打造智慧家庭病房 形成就医新场景

在未来，不仅有线上商店，还可能有线上医院。即使病床在家里，也可以通过虚拟医疗中心进行就诊和管理。针对人口老龄化和慢病管理问题，构建智慧家庭病房是保障居家养老的重要措施之一。从预防到早筛，从急救到治疗，智慧家庭病房通过数字孪生系统，将医疗互联网中的数据同步给医院。要通过流程再造、组织重塑，打造就医新场景，以新质生产力赋能医院的高质量发展。

下一步，要以新质生产力赋能医疗健康的高质量发展，实现对疾病的全周期管理，通过医生、护士团队、健康管理、营养师、患者和家庭的共同参与，打造“没有围墙的医院”。

(责编：王震、高雷)

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