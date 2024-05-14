人民网北京5月14日电 （记者许维娜）记者从中国互联网协会了解到，2024（第二十三届）中国互联网大会将于7月9日至11日在北京举行，大会将以“互联三十载 智汇新质变”为主题，围绕“会、展、赛、特色活动”主线，开展丰富多彩的系列活动。

记者了解到，2024（第二十三届）中国互联网大会将举办开幕式、闭幕式、主论坛及特色分论坛等20余场论坛；精品展览部分设置综合展区、人工智能展区、创新大赛展区、新品发布区等，汇聚全球前沿互动科技产品；创新大赛部分聚焦信息技术应用创新、人工智能、数字政府、数据要素、数字教育、企业合规、新型工业化、数据安全、国际合作9个赛道，探索数字经济发展的创新成果。

据悉，2024年是我国全功能接入国际互联网30周年。2024（第二十三届）中国互联网大会期间的特色活动，将营造浓浓的“互联网味”，忆30年峥嵘“网”事开展中国全功能接入互联网30周年纪念活动；“未来嘉年华”打造感受人工智能无尽魅力、零距离触摸未来科技的梦幻场景；“法官讲案例”讲述耐人寻味的互联网法治故事；“数字话会客厅”邀请各界专业人士共同讨论热点话题。此外，还将举行文创展示、地方站等活动。

(责编：王震、高雷)

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