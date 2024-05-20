人民网北京5月20日电 （记者王震）5月18日，在乌镇院士之家开家四周年之际，院士专家创新成果展示与转化对接会主题科学咖啡馆活动在浙江桐乡举行。

据介绍，本次活动以“聚才建圈强链”为主题，旨在搭建院士专家创新成果展示推介、转化对接平台，促进科技创新与产业创新双向赋能，为培育发展新质生产力提供强劲动能。

桐乡市委书记于会游在致辞中指出，“乌镇院士之家”作为重要的智力桥梁，为桐乡链接和导入了各类院士专家资源，使得桐乡这片创新创业的“黑土地”，正在逐渐成为科创成果承接转化的示范地。希望院士专家在深化基础研究、推动成果转移转化，推进新型工业化、发展新质生产力，以才育才、以才引才等方面帮助桐乡进一步做强平台、进一步破解难题、进一步搭建桥梁。

中国工业经济联合会党委书记、执行副会长兼秘书长、国家制造强国建设战略咨询委员会委员熊梦表示，在长三角区域，中国工业经济联合会携手桐乡市人民政府共建乌镇·院士智慧谷，先导区乌镇院士之家于2020年5月正式开家，是浙江省首批，嘉兴市唯一的“浙江院士之家”，四年来集聚到访院士130位，引进院士领衔及其他高层次人才领衔的新兴产业项目落地46个，成为推动地方经济发展的重要引擎。

中国科学院院士叶志镇以《面向新质生产力发展的半导体材料》为主题作主旨报告。活动现场，发布了7个院士专家团队的创新成果项目。据介绍，作为院士智慧谷项目重要的品牌活动，院士专家创新成果展示与转化对接会已持续开展两年，共计13个院士专家领衔的产业化创新成果项目通过活动平台发布。

活动同期举行了“院士企业行”“科企沙龙暨汽车电子产业对接会”等系列活动。

本次活动由中国工业经济联合会、嘉兴市科学技术协会指导，中共桐乡市委、桐乡市人民政府主办，桐乡市委组织部（人才办）、桐乡市科学技术协会、乌镇镇人民政府、嘉兴·乌镇院士之家、院士智慧谷承办。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经