北京市望京新世界百货华为销售台上“以旧换新”的标签。人民网记者 杨迪摄

鼓励和推动消费品以旧换新正在带来巨大的市场机遇。商务部近日公布数据显示，4月份，商品消费平稳增长，消费品以旧换新需求正在持续释放。

4月份，各级商务主管部门加快推动消费品以旧换新，组织开展系列促消费活动，推动消费持续扩大。

升级类商品销售较快增长——限额以上单位通讯器材、体育娱乐用品零售额同比分别增长13.3%和12.7%；

新能源汽车销售保持快速增长——销量同比增长33.5%，占新车销量比重达36%；

家居消费平稳增长——限额以上单位家电、家具零售额同比分别增长4.5%和1.2%；

网络消费新增长点持续发力——以旧换新政策效应开始显现，4月份家电和家具网络销售额分别增长9.3%和12.2%，较上月加快2.3和3.2个百分点。

记者观察到，当前，消费品以旧换新活动加快落地，已产生积极成效。从中央到地方，一系列相关行动方案和政策举措仍在持续发布，进一步激发居民以旧换新消费热情。

商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，明确了汽车以旧换新资金补贴政策；国家发展改革委会同有关部门加大中央投资对设备更新和循环利用项目的支持力度，明确汽车以旧换新补贴政策，设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款。

同时，地方抓紧采取行动，北京等27个省市印发落实方案，因地制宜出台制造业贷款贴息、以旧换新补贴、消费券等支持政策。其中，四川省商务厅等14部门印发《四川省推动消费品以旧换新行动方案》，明确在全省开展汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”三大行动；杭州市印发《杭州市推动消费品以旧换新行动方案》，开展汽车、电动自行车、家电、家装厨卫以旧换新行动，持续推动杭州市消费提质扩容；江西省商务厅牵头15部门制定了《江西省推动消费品以旧换新实施方案》，统筹安排2亿元真金白银，推出一批惠民举措。

随着以旧换新政策逐渐落地，企业信心不断增强，各类经营主体也积极行动起来，让更多高质量耐用消费品进入居民生活。

据有关方面不完全统计，部分家电企业、汽车企业已公布的以旧换新补贴计划金额超过150亿元；多家电商平台与生产企业合作投入超过100亿元开展以旧换新促销活动。

“下阶段，随着消费新场景不断涌现，新业态加快融合，消费空间不断拓展，以及消费品以旧换新等促消费政策逐步落实，市场潜力有望得到持续释放。”国家统计局新闻发言人刘爱华在17日国新办举行的新闻发布会上如是说。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经