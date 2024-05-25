人民网北京5月25日电 （记者车柯蒙、王天乐）服饰，是民族文化的体现，服饰的演变，是华夏文明最为鲜活生动的载体。

5月25日，清华海澜中国传统服饰与色彩研究中心（以下简称研究中心）在北京清华大学揭牌。研究中心将以古今华夏服饰为纽带，依托清华大学深厚的学术积淀，搭载海澜之家20余年的创新实践经验与强大研发能力，共同开展中国传统服饰史、中国色彩学等领域的研究和复原工作。

据介绍，双方将在三大领域开展研究工作：一是针对中国传统服饰进行研究和复原；二是构建中国传统色彩体系；三是融合中国传统服饰元素进行时装设计。

据悉，研究中心将针对80至100款经典传统服饰的款式、面料、色彩、图案、工艺等内容，开展研究和复原工作，并与京绣、苏绣、蜀绣、湘绣四大绣种非遗传承人合作，复原传统服饰面料与服装纹样刺绣。此外，研究中心还将研究并制定中国传统色色谱，规范传统色的名称与使用等一系列的学术研究与实践工作。同时，通过创新中国传统服饰元素时装设计、博物馆陈列、商品服饰转化等活动，将学术研究充分落地，进一步推动中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展，增强中国时尚产业的国际竞争力。

据介绍，未来，研究中心还会以纪录片的方式，将探索过程与研究成果拍摄成片，并通过传统工艺探索、学术著作出版、成果展览举办、学术会议召开等系列活动，探寻传统服饰之美。

“研究中心旨在统筹高校雄厚的学术力量和企业的市场资源，通过课题研究、资源库建设等方式，有组织地探究历史源流、挖掘文化内涵，前瞻性地把握方向趋势、做好潮流的引领示范。”清华大学副校长彭刚表示，加强中华优秀传统文化的探源和传播，对促进、增强文化自信有着直接且重要的意义。

“二十多年来，我们始终坚守国民品牌责任，深入挖掘和探索中华优秀传统文化，并深耕开发符合国民生活所需的实用美学服饰，将文化印记融入服饰，服务大众。”海澜集团董事长周立宸表示，研究中心将进一步推动中国服装产业的创新发展和产业升级，增强中国时尚产业的国际竞争力。

本次仪式上，由清华大学美术学院、中国传统服饰与色彩研究中心副主任贾玺增和清华大学艺术博物馆研究员高文静共同撰写，海澜集团董事长周立宸主编的《中国最美服饰丛书——五色华彩马面裙》正式发布。

该书首次从中国传统色彩的角度对马面裙展开体系化研究，归纳了198种中国传统色分类，并以106件马面裙实物详情，200张高清纹样结构细节图，真实再现马面裙之绝美。这也是“清华海澜中国传统服饰与色彩研究中心”的第一个研究成果。未来，研究中心还将针对战国至明代经典服装款式进行系统梳理和深入研究；针对250余个中国传统色彩进行考证和复原。

据悉，2022年开始，海澜之家便整合企业研发资源，与权威高校研发机构达成战略合作，打造了海澜云服实验室，囊括服饰战略研究、检测服务、智能制造软件开发三大功能板块，致力于打造具有突破性、引领性、功能性、实用性的中国服装研发高地。一方面充分研究中国服饰的传统文化，另一方面将高新技术运用在民族服装中，从而展现出传统文化与前沿科技结合的魅力。

(责编：申佳平、吕骞)

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