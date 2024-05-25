人民网北京5月25日电 （记者杜燕飞）特色产业是乡村振兴的亮点和支柱，更是打造具有区域发展的品牌名片、推动乡村产业深度融合的关键所在。如何缩短农特产品流通链条，大幅降低成本？小规模、分散化，怎么对接大市场？如何保障农民“有产就有销，多劳能多得”？

对此，有专家表示，要摸清资源、市场情况，在产销对接上给予相应扶持，科学规划特色产业品种和规模，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。进而巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。

“我们要立足‘土’、体现‘特’、形成‘产’”“让农户在‘田头’尝‘甜头’”在近期举办的“内蒙古敖汉旗优质农产品推介暨产销对接会”上，参会嘉宾表示，农特产品上行需要提供必要的基础设施，也要靠市场创新来寻找破解之道。健全利益联结机制，让更多农民分享产业增值收益。

在对接会上，国务院参事室特约研究员、原农业部常务副部长尹成杰表示，“乡村振兴好物进京”有利于搭建农产品展示交流合作与产销对接于一体的平台机制。拓展城乡区域合作，促进农产品流通体系建设，对于畅通循环促发展、保供给，带动农牧民持续增收，助力现代乡村产业发展，都将发挥重要作用。要围绕产业发展，根据市场需求提高农业及其产业品牌的质量，实施品牌提升行动。

围绕丰产也要丰收，中国供销合作经济学会会长李春生表示，要加快构建产、销贯通的现代农业产业体系。打造好相关平台，通过先进实用的技术成果，数字经济等信息技术应用和赋能，实现生产与市场、供给与消费有效对接。构建起平台生产端、消费端和各有关方的利益共享运行机制，互通互信、互利共赢。

“敖汉旗位于内蒙古赤峰市东南部，农牧业品牌具有特色。”敖汉旗委副书记、旗政府旗长马立华表示，本次对接会是推进农商互联、加强产销对接、助力乡村振兴的积极举措。希望在活动的带动下，敖汉旗农产品品牌更加响亮，将名优特产推向全国、走向世界。

有业界人士表示，要加快推动商贸、电商、农产品流通等产业链条向农业生产端环节延伸，加强产地集配中心等流通基础设施及加工、仓储、包装、冷链等商品化处理设施的建设。

(责编：申佳平、吕骞)

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