人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

业界：推动农特产品上行 让农户在“田头”尝“甜头”

2024年05月25日15:56 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月25日电 （记者杜燕飞）特色产业是乡村振兴的亮点和支柱，更是打造具有区域发展的品牌名片、推动乡村产业深度融合的关键所在。如何缩短农特产品流通链条，大幅降低成本？小规模、分散化，怎么对接大市场？如何保障农民“有产就有销，多劳能多得”？

对此，有专家表示，要摸清资源、市场情况，在产销对接上给予相应扶持，科学规划特色产业品种和规模，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。进而巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。

“我们要立足‘土’、体现‘特’、形成‘产’”“让农户在‘田头’尝‘甜头’”在近期举办的“内蒙古敖汉旗优质农产品推介暨产销对接会”上，参会嘉宾表示，农特产品上行需要提供必要的基础设施，也要靠市场创新来寻找破解之道。健全利益联结机制，让更多农民分享产业增值收益。

在对接会上，国务院参事室特约研究员、原农业部常务副部长尹成杰表示，“乡村振兴好物进京”有利于搭建农产品展示交流合作与产销对接于一体的平台机制。拓展城乡区域合作，促进农产品流通体系建设，对于畅通循环促发展、保供给，带动农牧民持续增收，助力现代乡村产业发展，都将发挥重要作用。要围绕产业发展，根据市场需求提高农业及其产业品牌的质量，实施品牌提升行动。

围绕丰产也要丰收，中国供销合作经济学会会长李春生表示，要加快构建产、销贯通的现代农业产业体系。打造好相关平台，通过先进实用的技术成果，数字经济等信息技术应用和赋能，实现生产与市场、供给与消费有效对接。构建起平台生产端、消费端和各有关方的利益共享运行机制，互通互信、互利共赢。

“敖汉旗位于内蒙古赤峰市东南部，农牧业品牌具有特色。”敖汉旗委副书记、旗政府旗长马立华表示，本次对接会是推进农商互联、加强产销对接、助力乡村振兴的积极举措。希望在活动的带动下，敖汉旗农产品品牌更加响亮，将名优特产推向全国、走向世界。

有业界人士表示，要加快推动商贸、电商、农产品流通等产业链条向农业生产端环节延伸，加强产地集配中心等流通基础设施及加工、仓储、包装、冷链等商品化处理设施的建设。

(责编：申佳平、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：推动农特产品上行 让农户在“田头”尝“甜头”
　　人民网北京5月25日电 （记者杜燕飞）特色产业是乡村振兴的亮点和支柱，更是打造具有区域发展的品牌名片、推动乡村产业深度融合的关键所在。如何缩短农特产品流通链条，大幅降低成本？小规模、分散化，怎么对接大市场？如何保障农民“有产就有销，多劳能多得”？ 对此，有专家表示，要摸清资源、市场情况，在产销对接上给予相应扶持，科学规划特色产业品种和规模，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。…
我国西部地区第二台“华龙一号”核电机组投产发电
　　人民网北京5月25日电 （记者杜燕飞）我国自主三代核电技术“华龙一号”机组批量化建设稳步推进。5月25日，随着168小时试运行试验完成，我国西部地区第二台“华龙一号”——广西防城港核电站4号机组正式具备商业运行条件，投产发电。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部