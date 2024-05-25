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我国西部地区第二台“华龙一号”核电机组投产发电

2024年05月25日15:56 | 来源：人民网
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人民网北京5月25日电 （记者杜燕飞）我国自主三代核电技术“华龙一号”机组批量化建设稳步推进。5月25日，随着168小时试运行试验完成，我国西部地区第二台“华龙一号”——广西防城港核电站4号机组正式具备商业运行条件，投产发电。

广西防城港核电站“华龙一号”4号机组。受访者供图

广西防城港核电站“华龙一号”4号机组。受访者供图

据介绍，防城港核电站二期工程3号和4号机组采用我国自主三代核电技术“华龙一号”。其中，防城港核电站3号机组已于2023年3月25日投产发电。两台机组年发电量可达180亿千瓦时，能够满足200万人口的生产生活年度用电需求，每年可减少标煤消耗超543.6万吨，减少二氧化碳排放约1483.2万吨，环保效益相当于植树造林超4万公顷。

广西防城港核电站“华龙一号”示范工程。受访者供图

广西防城港核电站“华龙一号”示范工程。受访者供图

“4号机组投产发电，标志着中广核‘华龙一号’示范工程全面建成，进一步验证了‘华龙一号’技术的安全性、成熟性、先进性，为‘华龙一号’批量化建设积累了可借鉴、可复制的经验。”广西防城港核电有限公司董事长蔡振介绍，中广核“华龙一号”从技术研发、工程转化、到项目投产落地，带动了上下游5400多家核电设备企业实现400多项关键设备自主化，已具备核电整机设备100%国产化能力，提升了我国核电产业链韧性和实力。

(责编：申佳平、吕骞)
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