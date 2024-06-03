人民网北京6月3日电 （记者许维娜）当前，我国在节能降碳领域蕴藏着改造升级潜力。近日，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》（以下简称《行动方案》），在重点任务方面部署了化石能源消费减量替代行动、非化石能源消费提升行动等10方面行动27项任务。

北京理工大学副校长魏一鸣表示，《行动方案》明确了今明两年节能降碳工作总体要求、重点任务、管理机制和保障措施，要求各地区各部门高质量推进节能降碳工作，采取有力措施，努力实现“十四五”节能降碳约束性指标，为如期实现碳达峰碳中和目标奠定坚实基础，是当前深入推进节能降碳的行动指南。

“《行动方案》坚持将节能贯穿经济社会发展全过程和各领域，并针对性地提出了有力的举措。”魏一鸣表示，当前，“十四五”节能降碳工作已经进入攻坚期，《行动方案》充分考虑节能降碳工作涉及面广、联动性强的特点，坚持条块结合，提出强有力措施，推动全社会节能降碳取得更大成效。

从领域看，《行动方案》在强化工业、建筑、交通、公共机构、用能产品设备等重点用能环节管理的同时，明确提出钢铁、石化化工、有色金属、建材等四大重点行业节能降碳工作要求，从完善产能产量调控、推进用能低碳替代、优化生产工艺流程、加快节能降碳改造四方面着手，推动提升用能质量效益。

从地区看，“十四五”前三年，各地区节能降碳约束性指标完成进度差异较大。《行动方案》提出坚持先立后破，稳妥把握工作力度和节奏等原则，在充分考虑地区工作实际基础上制定差异化管理措施，实行新上项目非化石能源消费承诺，明确要求“十四五”后两年新上高耗能项目非化石能源消费比例不得低于20%，并鼓励地方结合实际提高比例要求，将有力支撑全国节能降碳目标实现。

节能降碳是加快发展方式绿色转型的重要抓手，既利当前、更利长远。在魏一鸣看来，推进节能降碳工作需要政府和市场协同发力，共同破解制度、技术、投资支撑等方面制约，强化工作支撑保障。

比如，在政策标准方面，《行动方案》强调发挥政府投资带动放大效应，落实好有利于节能降碳的财税政策，发挥绿色金融作用，加大对节能降碳改造和用能设备更新的资金支持。

此外，在市场化机制方面，魏一鸣表示，《行动方案》提出积极推广节能咨询、诊断、设计、融资、改造、托管等“一站式”综合服务模式，提升节能降碳产品服务供给。推动完善用能权交易、碳排放权交易、温室气体自愿减排交易、可再生能源绿色电力证书交易等市场化机制设置，强化机制间衔接协调，通过市场化配置手段使资源环境要素价格充分反映其稀缺性和外部性，在全社会树立能源资源环境有价理念，推动形成简约适度、绿色低碳的生产方式和生活方式。

(责编：孙红丽、吕骞)

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