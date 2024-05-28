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《财米油盐》｜关于买车，这三个文件你了解吗？

2024年05月28日14:10 | 来源：人民网
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车贷办理不成功，想退订金被拒绝？最近，网友吴先生在人民网“人民投诉”平台吐槽”了自己买车遇到的烦心事儿。

近期，不少商家推出“置换补贴雨”“0首付0利息”等优惠活动吸引消费者，但也出现了混淆概念、捆绑销售、霸王条款等侵害消费者权益的现象。

例如，有汽车销售人员为从金融机构收取返点“盲推”车贷，甚至混淆费率、利率概念，故意“套路”消费者；有汽车经销商增加保险等其他强制性收费项目进行捆绑销售；还有贷款公司专门设置高额违约金，限制消费者提前还款。

不可否认的是，丰富多元的汽车金融业务能够为购车人减轻付款压力、提供购车便利。随着我国汽车市场需求进一步释放，规范汽车金融业务，维护消费者合法权益，既是消费者的共同呼声，也是监管部门发力的方向与目标。

2022年12月，原中国银保监会印发的《关于进一步规范汽车金融业务的通知》明确规定，应当充分尊重消费者知情权与自主选择权，明确告知消费者年化贷款利率及费率，不得使用与实际不符的“免收贷款违约金”“车辆免抵押”等话术诱导消费者购买金融产品与服务。

2023年7月，国家发展和改革委员会等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》，明确提出加强汽车消费金融服务，加大汽车消费信贷支持，鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下，合理确定首付比例、贷款利率、还款期限。

今年3月28日，中国人民银行、国家金融监督管理总局联合印发《关于调整汽车贷款有关政策的通知》进一步提出，鼓励金融机构结合新车、二手车、汽车以旧换新等细分场景，加强金融产品和服务创新，适当减免汽车以旧换新过程中提前结清贷款产生的违约金，更好支持合理汽车消费需求。

武汉大学法学院教授罗昆表示，面对权益受损，消费者可以采取投诉、申请调解和法律诉讼3种方式维权。对于事实清楚、争议情况简单的问题可进行消费投诉；如果消费者与车贷机构未能通过协商达成和解，可以申请行业组织或第三方机构进行调解。

此外，如果因对合同内容存在重大误解而遭遇贷款情形前后不一致、捆绑销售等问题，律师建议，消费者可根据民法典规定请求人民法院或仲裁机构予以撤销合同。

总监制：赵婀娜 孙海峰

制片人：彭波 章斐然 谢婷

监制：赵兵 吕骞

策划：陈键 李源 李佳

出镜：申佳平

摄像：张力洋

剪辑：史新培

设计：林珊珊

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：方经纶、高雷)
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