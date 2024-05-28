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创新行业发展路径 优酷投影Action助力内容观影体验升级

2024年05月28日14:05 | 来源：人民网
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人民网北京5月28日电 （焦磊）在数字化时代的浪潮下，投影仪作为家庭娱乐、工作展示的重要工具，已经深入大量用户的日常生活。数据显示，2023年，全球投影机市场出货量为1875.2万台，同比增长5.2%。

业内分析认为，投影仪市场的增长得益于多方面因素的共同推动，包括消费者对大屏观影体验的需求增加，以及各类场景如聚会露营、文旅展陈等的需求回暖。同时，投影产品市场也暴露出一些问题，特别是在满足更多元、年轻化市场用户需求方面，行业尚存不足。例如，市面上部分投影仪的分辨率停留在1080P，在观影时影响了用户体验。

此外，随着年轻用户群对于产品的个性化需求日益增强，目前市场上的投影仪在外观设计、娱乐功能定制等方面仍有待于创新发展。在使用投影仪的过程中，用户也经常面临会员收费等一系列问题，影响了用户的使用体验和满意度。

据悉，作为内容平台，优酷在基于大量内容观看用户以及影视行业创作者等需求的调研后，打造了首款全4K智能投影——优酷投影 Action。产品从内容、工艺、AI 和技术等四个维度出发，通过买就送酷喵设备终身会员及AI交互体验等，重塑用户选购投影仪的标准。

据介绍，针对用户对高清的诉求，优酷投影 Action 在推出全4K观影，激光+LED电影级光源有效解决了画面“散斑”的难题。而针对当下众多投影仪机身笨重、设计观感不足等问题，优酷投影Action则在满足年轻用户审美的同时，也带来更加轻巧便捷的携带体验。

此外，针对“视频会员‘套娃’式收费”的行业难题，优酷投影 Action 提供“酷喵设备终身会员”。在内容方面借助优酷平台海量的资源，为用户提供了35000+视效大片。同时，聚焦幕布开合、对焦校正、亮度、音效等观影痛点，其 幕布音响实现了画音同源，给用户提供更优质的沉浸感。

业内分析认为，凭借其影音实力以及依托于阿里文娱及优酷的生态优势，优酷投影上市便成为综艺《说唱梦工厂》的官方合作伙伴，背后则体现了优酷整合内容制作、播放到观看的全链路用户体验服务，而优酷投影在优酷为好内容全力以赴的主张下，正加速以技术+艺术创新，提升好内容观看体验的布局落地，推动内容观影体验生态化升级。

(责编：孙红丽、高雷)
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