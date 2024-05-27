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数字中国建设新气象：深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型

人民网记者 许维娜
2024年05月27日13:50 | 来源：人民网
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努力实现“只跑一次”、构建“高效办成一件事”机制、确保“最后一公里”更加顺畅无阻……如今，数字应用如雨后春笋般涌现，充分展现了数字中国的新气象。

20日，国家发展改革委、国家数据局等部门对外发布《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》（以下简称《指导意见》），重点围绕总体要求、全领域推进城市数字化转型、全方位增强城市数字化转型支撑、全过程优化城市数字化转型生态以及保障措施等5个方面着力推进城市全域数字化转型。

“城市现代化是推进中国式现代化的必然要求，也是智慧城市建设的根本目标。”国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广表示，新时期的智慧城市建设要完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力建设人民城市，发展新质生产力，整体性重塑城市发展新动能、新格局、新优势，推动城市高质量发展，有力促进数字中国建设。

可以预见，随着传统要素对经济发展的驱动作用逐渐减弱，新质生产力将引领经济发展实现质量、效率、动力方面的深层次变革。

“新质生产力是创新起主导作用的先进生产力质态。新时期智慧城市建设的主线就是要加快发展新质生产力。”在单志广看来，在动能层面，应大力整合城市科技创新资源，推动数字科技研发和应用实现革命性突破；在要素层面，应加快城市劳动者、劳动资料和劳动对象及其优化组合的跃升，突破数据要素市场化制度难点和技术瓶颈；在载体层面，加快建设现代化产业体系，推动传统工业、农业、服务业的深度转型升级，做强做优做大数字经济。

“新质生产力同时也是绿色生产力，需加快推动城市数字化与绿色化协同转型。”单志广进一步表示，发展新质生产力需结合各城市实际，因地制宜探索具有地方特色的发展路径。同时，新质生产力的发展需要与之相适应的新型生产关系作为支撑，因此必须进一步全面深化改革，推进适数化体制机制和制度创新。

2023年，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，提出数字中国建设的“2522”整体框架，即夯实数字基础设施和数据资源体系两大基础，明确数字中国建设至2025年和2035年的阶段性目标，为数字中国建设指明了发展方向和实施路径。

单志广表示，智慧城市作为数字中国的有机组成部分，在新时期智慧城市建设过程中需创造性地落实“2522”架构。

一方面，需夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设“五位一体”深度融合发展，强化数字技术创新和数字安全保障两大能力，优化数字营商环境和社会环境；

另一方面，应结合各城市区域特征、资源禀赋和发展基础，补齐发展短板，发挥比较优势，打造宜居宜业、特色鲜明、充满活力的现代化城市。

据了解，经过十余年的不懈努力，我国城市数字化转型已取得显著成效，实现了城市运行管理服务各项业务从线下到线上、从单点应用到全面贯通的重大突破，城市数字化治理能力得到显著提升。

对此，中国信息通信研究院副院长王志勤表示，随着城市数字化转型全领域铺开深入，各地适数化制度创新改革探索更加活跃，通过建章立制、标准规范、立法立规、机构改革等举措，着力破除数字化转型过程中出现的制度性藩篱，破解“技术一日千里、管理一日十里”困境。

当前，数字经济正凭借提升全要素生产率及提高产业附加值，已成为推动经济增长的重要引擎。

“数字经济作为当前发展最为迅速、创新最为活跃、辐射范围最为广泛的经济活动新形态，已成为智慧城市建设的重点发展方向。”王志勤表示，智慧城市是释放数字经济活力、促进数字经济创新发展的关键载体。应深刻把握两者的互促共进发展逻辑，是促进经济社会数字化协同转型的重要前提。

“新时期深化智慧城市发展、加快城市全域数字化转型，需更加关注人、城、产三元协同互促的核心逻辑。”王志勤还表示，应坚持深化城市场景开放开发，推动城市街区、商圈等微单元实现数字化智能化升级，培育兼具经济效益和社会效益的融合应用场景，建设数字科创园区，促进数字技术与城市治理的深度融合，以城促产、以产兴城，推动城市数字化转型实现可持续发展。

(责编：王仁宏、高雷)
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