“自行车队比赛时，会有个‘破风手’领骑，为后面的成员减少风阻，最终成为冠军的往往都是后面受益的队员，成功的荣誉是属于整个自行车队的，而非某个队员。现在中国新能源车厂商正承担着全球能源转型‘破风手’的作用。”在近期举办的2024年全球解决方案峰会上，普华永道中国企业可持续发展主管合伙人周星表示，气候变化是全人类面临的挑战，不能把产能局限在某个国家或地区。从全球能源转型的角度看产能，不仅没有过剩反而是不足。

倾力协助中国释放国际声量，与普华永道中国业务具有正相关性。

“当前，国际社会存在对中国情况不了解或片面了解的情况，一些海外企业家、工商界、科技界、金融界对中国发展和各项改革开放政策了解有限，不利于他们做出恰当的全球战略安排。”周星介绍，普华永道利用作为独家服务商或合作伙伴的优势，在全球性峰会论坛、国际会议上为中国发声；向海外企业家、商界协会等宣导中国经济发展稳健态势、良好营商环境以及在新能源、高端制造、医疗医药、金融行业、养老等领域蕴藏的巨大市场机遇；组织普华永道“中国机遇海外路演宣传团”,在多个国家地区巡回宣讲，吸引更多海外企业来华投资。

周星认为，中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，关键是要围绕重点领域锻长板、补短板、固底板。普华永道将利用全球网络资源和国际化专业视角，全力服务中国高质量发展。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经