人民网北京5月26日电 （欧阳易佳）据水利部消息，大藤峡水利枢纽首台测雨雷达于近日建成并投入使用。水利部相关负责人表示，测雨雷达的建成将有力提升枢纽雨水情监测预报能力，为保障粤港澳大湾区水安全、服务地方经济社会高质量发展提供有力支撑。

据了解，大藤峡水利枢纽是珠江流域关键控制性工程，地理位置和战略地位十分重要。大藤峡工程控制着西江水资源量的56%，集防洪、航运、发电、水资源配置、灌溉等综合效益于一体，是珠江流域关键控制水利枢纽。

5月23日，大藤峡公司组织召开测雨雷达应用研究专家咨询会，邀请水利部、中科院、香港、澳门、珠江委权威专家现场研讨。专家组充分肯定大藤峡工程首台测雨雷达建设成效，认为雷达站点规划布局合理，选用具有国际先进性的相控阵型测雨雷达，大藤峡公司统筹谋划铁塔建设、雷达设备采购、成果应用等关键工序，节约工期，建管模式高效。

据悉，按照“三道防线”建设规划，2025年汛前，大藤峡工程测雨雷达将全部建成并组网运行，补齐第一道防线短板，提供更加可靠的雨水情监测预报信息，进一步提升数字孪生大藤峡“四预”能力，支撑大藤峡工程科学精准调度，保障枢纽及上下游防洪安全。

(责编：乔业琼、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经