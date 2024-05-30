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细化节能降碳量化目标 扎实推动经济高质量发展

2024年05月30日15:53 | 来源：人民网
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人民网北京5月30日电 （记者许维娜）大力推动绿色产业发展、加快能源绿色转型、显著改善生态环境……近年来，我国重点领域节能降碳工作取得积极进展。

国务院日前印发《2024—2025年节能降碳行动方案》（以下简称《行动方案》），围绕能源、工业、建筑、交通、公共机构、用能设备等重点领域和重点行业，部署了节能降碳十大行动。

“节能降碳是积极稳妥推进碳达峰碳中和、全面推进美丽中国建设、促进经济社会发展全面绿色转型的重要举措。”国家节能中心主任刘琼表示，《行动方案》立足当前形势，紧抓主要矛盾，突出重点领域，细化今明两年节能降碳量化目标，明确重点领域行业节能降碳任务，将对打好“十四五”节能降碳工作“收官战”，推动经济社会高质量发展发挥重要引领作用。

《行动方案》如何锚定“十四五”节能降碳目标任务？如何更好地发挥节能降碳的经济效益？

记者注意到，在全面梳理、系统分析、深入测算的基础上，《行动方案》提出了单位国内生产总值能源消耗降低、单位国内生产总值二氧化碳排放降低、规模以上工业单位增加值能源消耗降低、非化石能源消费占比、重点领域行业节能降碳量等具体目标。

《行动方案》提出，2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达到18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨；2025年，非化石能源消费占比达到20%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。

“《行动方案》坚持问题导向和目标导向，科学精准提出“十四五”后两年节能降碳目标任务。”刘琼表示，主要在以下几个方面发力：一是优化能源消费结构；二是深化节能降碳挖潜；三是强化评价考核机制；四是完善用能预算管理。

在重点任务方面，《行动方案》围绕能源、工业、建筑、交通、公共机构、用能设备等重点领域和重点行业，部署了节能降碳十大行动。

在刘琼看来，《行动方案》准确把握全社会能源消耗主要环节。一方面，针对重点用能领域、重点工业行业、重要用能设备等方面节能降碳短板弱项，系统部署节能降碳十大行动，以定量定性相结合的方式设定细化目标，提出产业结构调整、用能结构优化、工艺技术提升、节能降碳改造、用能设备更新等针对性任务举措。

另一方面，将节能降碳改造与扩大有效投资、老旧小区改造、大规模设备更新和消费品以旧换新等有机结合，以发展新质生产力为导向促进节能降碳，推动传统产业转型升级，培育壮大高能效的新兴产业，充分发挥节能降碳的经济效益、社会效益和生态效益。

(责编：王连香、高雷)
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