人民网北京5月30日电 （记者杜燕飞）“我们要推进城乡建设发展绿色转型。”“全彩微图层技术能够实现展示、装饰与离网自发电的功能统一。”近日，在中国建筑节能协会主办的2024国际零碳城市乡村与零碳建筑大会上，参会嘉宾表示，要聚焦建筑领域践行“双碳”目标的实际需要，深挖亟待破解的问题。明确建筑领域节能降碳的制度需求，创新财税金融等激励措施。重视科技创新的支撑引领作用，推动关键技术、装备、建材、产品的研发与成果转化。

“我们不断完善了建筑节能的制度建设，形成了以《节约能源法》为统领，《民用建筑节能条例》《公共建筑节能条例》和《民用建筑节能管理规定》等规章为支撑的建筑节能降碳法规体系，大幅提升了居住建筑、公共建筑节能水平。”住房和城乡建设部总工程师江小群表示，要认识到住房城乡建设领域碳达峰碳中和的任务依然艰巨，需进一步提升建筑能效水平，加快更新建筑节能、市政基础设施等标准，推动低碳建筑规模化发展。

生态环境部应对气候变化司副司长陆新明表示，积极应对气候变化，推动绿色低碳发展是国际潮流大势所趋。我国实施积极应对气候变化国家战略，推动产业和能源结构调整，采取节能提高能效，建立完善碳市场，增加森林碳汇，提高适应能力等一系列措施，应对气候变化取得积极进展。

“推动建筑零碳发展，促进城乡绿色转型具有重要意义。”陆新明说，通过交流和研讨能够更加深入的了解零碳建筑、零碳城市乡村的发展趋势，为推动建筑行业的绿色低碳转型，促进城乡绿色低碳发展贡献力量。

业界人士表示，要不断优化建筑用能结构，围绕房屋舒适性、健康性、功能性，加快先进技术研发推广。把居住者可感知、可感受作为评价绿色建筑工作成效的重要标准，不断增强人民群众的获得感、幸福感。

(责编：王连香、高雷)

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