人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

业界：以科技创新推进城乡建设发展绿色转型

2024年05月30日17:44 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月30日电 （记者杜燕飞）“我们要推进城乡建设发展绿色转型。”“全彩微图层技术能够实现展示、装饰与离网自发电的功能统一。”近日，在中国建筑节能协会主办的2024国际零碳城市乡村与零碳建筑大会上，参会嘉宾表示，要聚焦建筑领域践行“双碳”目标的实际需要，深挖亟待破解的问题。明确建筑领域节能降碳的制度需求，创新财税金融等激励措施。重视科技创新的支撑引领作用，推动关键技术、装备、建材、产品的研发与成果转化。

“我们不断完善了建筑节能的制度建设，形成了以《节约能源法》为统领，《民用建筑节能条例》《公共建筑节能条例》和《民用建筑节能管理规定》等规章为支撑的建筑节能降碳法规体系，大幅提升了居住建筑、公共建筑节能水平。”住房和城乡建设部总工程师江小群表示，要认识到住房城乡建设领域碳达峰碳中和的任务依然艰巨，需进一步提升建筑能效水平，加快更新建筑节能、市政基础设施等标准，推动低碳建筑规模化发展。

生态环境部应对气候变化司副司长陆新明表示，积极应对气候变化，推动绿色低碳发展是国际潮流大势所趋。我国实施积极应对气候变化国家战略，推动产业和能源结构调整，采取节能提高能效，建立完善碳市场，增加森林碳汇，提高适应能力等一系列措施，应对气候变化取得积极进展。

“推动建筑零碳发展，促进城乡绿色转型具有重要意义。”陆新明说，通过交流和研讨能够更加深入的了解零碳建筑、零碳城市乡村的发展趋势，为推动建筑行业的绿色低碳转型，促进城乡绿色低碳发展贡献力量。

业界人士表示，要不断优化建筑用能结构，围绕房屋舒适性、健康性、功能性，加快先进技术研发推广。把居住者可感知、可感受作为评价绿色建筑工作成效的重要标准，不断增强人民群众的获得感、幸福感。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：以科技创新推进城乡建设发展绿色转型
　　人民网北京5月30日电 （记者杜燕飞）“我们要推进城乡建设发展绿色转型。”“全彩微图层技术能够实现展示、装饰与离网自发电的功能统一。…
北京证监局召开2024年辖区机构监管工作会
　　人民网北京5月30日电 （记者王震）5月30日，北京证监局召开2024年北京辖区机构监管工作会。会议分析当前面临的形势和存在的问题，并对2024年重点工作进行部署。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部