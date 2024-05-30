人民网北京5月30日电 （记者王震）5月30日，北京证监局召开2024年北京辖区机构监管工作会。会议分析当前面临的形势和存在的问题，并对2024年重点工作进行部署。

会议强调，近年来党中央国务院高度重视资本市场发展，中央金融工作会议、中央经济工作会议、全国两会都对做好资本市场工作做出了重大部署。今年4月国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，证监会系统谋划，迅速制定配套政策文件，形成"1+N"政策体系。其中《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》聚焦于校正行业机构定位、促进功能发挥、提升专业服务能力和全面强化监管执法，提出25项政策举措。行业机构应认真领会上述重要会议和文件精神，科学把握当前发展形势，主动抓住机遇，坚守合规底线，实现高质量发展。

会议指出，过去一年北京证监局贯彻落实党中央国务院决策部署和证监会党委各项工作要求，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会、中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，统筹推进落实注册制改革、深化机构监管转型、防范化解金融风险，围绕机构监管工作重点，持续增强监管深度和广度，不断提升监管质效。辖区机构整体规模实力逐步增强，服务实体经济取得显著成效，风险持续收敛。但对照建设一流投资银行和投资机构的目标和要求，还存在很大差距，主要表现为经营理念有偏差、专业能力待提升、治理水平待强化、风险防控待加强、行业生态待改善五个方面。

会议部署了辖区2024年机构监管重点工作，包括全链条强化日常监管、严厉打击违法违规行为、系统完善风险防范机制、盯紧重点业务和重点机构风险、优化交易行为管理和行业发展生态、指导协会发挥自律管理功能等。会议要求，辖区机构要校正发展定位，明确发展方向；健全公司治理，夯实发展基础，加强合规内控，打牢发展根基；加强人员管理，优化行业生态；强化五大功能，推动健康稳定发展；管住风险，保障安全可持续发展。

会议同时要求，辖区机构要重视行业廉洁文化建设，将廉洁文化浸润到机构业务和员工日常工作生活的全过程各方面，大力推动形成构建"亲清"政商关系的普遍共识，积极参与对监管干部廉洁和作风情况的监督，与监管部门携手营造风清气正的监管环境，共同维护行业声誉和监管公信力。

下一步，北京证监局将深入贯彻中央金融工作会议、中央经济工作会议精神和证监会党委决策部署，坚持以强监管、防风险、促高质量发展为主线，突出目标导向、问题导向，助力培育一流投资银行和投资机构，着力打造安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。

(责编：王震、高雷)

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