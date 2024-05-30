人民网北京5月30日电 （记者孙博洋）数据显示，我国是世界上最大的羊绒生产国，羊绒产量占世界1/2以上，贸易量占全世界的70%，羊绒产品是我国重要的出口创汇畜产品。

“世界羊绒看中国，中国羊绒看内蒙”，数据显示，内蒙古山羊绒总产量占全国40%，羊绒制品占全国市场60%以上。

30日，在京举行的第七届中国（鄂尔多斯）国际羊绒羊毛展览会（简称：羊博会）新闻发布会上，东胜区人民政府副区长杨云表示，截至目前，东胜区共有羊绒企业361家，个体经营商户296户，年收储原绒5000吨、生产无毛绒2000吨、羊绒制品900万件，羊绒加工营销能力占全国的1/2，占全球的1/3。

据主办方介绍，本届羊博会将于7月19日至21日在鄂尔多斯市东胜区举办，本次展会展览面积2万平方米，设置羊绒羊毛原料展区、面料纱线展区、成品展区、丝路国际合作展区、装备与科技展区、配套产业展区6大展区。预计260家中外企业和机构参展，集中展示各羊绒羊毛全产业链上中下游关键环节的新技术新产品和新服务。

据了解，本届展览会期间，还将举办国际羊绒拍卖会、百团千人采购对接会、以及一系列学术研讨会，通过这些活动促进行业内优质资源整合，深化供应链布局，持续推动产业提质增效。

(责编：王连香、高雷)

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