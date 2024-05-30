人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

业界：聚焦羊绒羊毛产业现代化体系建设 推动行业提质增效

2024年05月30日16:05 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月30日电 （记者孙博洋）数据显示，我国是世界上最大的羊绒生产国，羊绒产量占世界1/2以上，贸易量占全世界的70%，羊绒产品是我国重要的出口创汇畜产品。

“世界羊绒看中国，中国羊绒看内蒙”，数据显示，内蒙古山羊绒总产量占全国40%，羊绒制品占全国市场60%以上。

30日，在京举行的第七届中国（鄂尔多斯）国际羊绒羊毛展览会（简称：羊博会）新闻发布会上，东胜区人民政府副区长杨云表示，截至目前，东胜区共有羊绒企业361家，个体经营商户296户，年收储原绒5000吨、生产无毛绒2000吨、羊绒制品900万件，羊绒加工营销能力占全国的1/2，占全球的1/3。

据主办方介绍，本届羊博会将于7月19日至21日在鄂尔多斯市东胜区举办，本次展会展览面积2万平方米，设置羊绒羊毛原料展区、面料纱线展区、成品展区、丝路国际合作展区、装备与科技展区、配套产业展区6大展区。预计260家中外企业和机构参展，集中展示各羊绒羊毛全产业链上中下游关键环节的新技术新产品和新服务。

据了解，本届展览会期间，还将举办国际羊绒拍卖会、百团千人采购对接会、以及一系列学术研讨会，通过这些活动促进行业内优质资源整合，深化供应链布局，持续推动产业提质增效。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：聚焦羊绒羊毛产业现代化体系建设 推动行业提质增效
　　人民网北京5月30日电 （记者孙博洋）数据显示，我国是世界上最大的羊绒生产国，羊绒产量占世界1/2以上，贸易量占全世界的70%，羊绒产品是我国重要的出口创汇畜产品。 “世界羊绒看中国，中国羊绒看内蒙”，数据显示，内蒙古山羊绒总产量占全国40%，羊绒制品占全国市场60%以上。…
优化营商环境40条发布并向社会公开征求意见
　　人民网北京5月30日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，市场监管总局发布《优化营商环境重点举措（2024年版）》（以下简称《重点举措》），并向社会公开征求意见。 记者梳理发现，《重点举措》共10个部分，40条具体措施，旨在深入贯彻党中央、国务院关于优化营商环境的最新决策部署，对标国际一流水平，围绕整体优化目标，在市场监管领域全面推进落实强市场促公平、强服务增便利、强法治稳预期、强开放提质量、强改革抓创新的要求，提出市场监管领域优化营商环境的重点举措。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部