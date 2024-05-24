方经纶

外贸连接着国内国外两个市场，是观察经济发展的“晴雨表”之一。

数据显示，我国外贸呈现持续复苏态势。1-4月份，货物进出口总额138053亿元，增长5.7%。在总体数据较快增长的背后，一些反映贸易结构持续优化的“小细节”值得关注。

贸易方式持续优化。1-4月份，一般贸易进出口增长5.3%，占进出口总额的比重为65.1%。

与加工贸易相比，一般贸易产业链更长、附加值更高。因此，一般贸易进出口的持续增长，反映出我国外贸自主发展能力在不断增强。

贸易主体不断稳固。1-4月份，民营企业进出口增长10.7%，占进出口总额的比重为54.6%，比上年同期提高2.5个百分点。

通过数据可以观察到，民营企业稳外贸主体的地位正持续巩固。

梳理发现，为进一步支持民营企业外贸发展，各地纷纷推出政策措施予以支持。例如，日前，四川出台十条措施支持民营外贸企业发展壮大；河南发布《支持中小企业发展财政政策》，其中包括持续推进“稳外贸”财政金融支持政策、支持外贸中小企业参加会展，开拓国际市场项目。

贸易内容提质增量。1-4月份，我国机电产品出口增长6.9%，占出口总额的比重为59.2%。

机电产品，涵盖了机械和电子及汽车与轻工等很多个国民支柱型产业。其出口的快速增长，有效带动国内工业持续恢复回升。

国家统计局新闻发言人刘爱华表示，在一系列稳外贸政策作用下，工业出口交货值继续回升，带动电子、纺织等出口占比较高的行业恢复向好，是工业生产加快的一个重要原因。

值得一提的是，本次数据中，许多高技术机电产品出口表现亮眼，比如自动数据处理设备及其零部件增长9.7%；集成电路增长23.5%；汽车2548.5亿元，增长24.9%。

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(责编：方经纶、吕骞)

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