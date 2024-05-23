人民网记者 王震

推动大规模设备更新和消费品以旧换新是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措。

今年以来，我国持续推动实施大规模设备更新行动，在相关政策带动下，我国设备更新投资实现较快增长。

国家统计局数据显示，1-4月份，设备工器具购置投资同比增长17.2%，拉动全部投资增长2.2个百分点。

这个“较快增长”从何而来？

去年12月，中央经济工作会议提出“要以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动大规模设备更新和消费品以旧换新”。今年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。

初步估算，设备更新将是一个年规模5万亿元以上的巨大市场。全国各地已纷纷出台推动设备更新的实施方案：山东开展更新改造，力争工业技改投入900亿元；四川每年拿出30亿元支持设备升级、“智改数转”、绿色低碳等项目；浙江明确对农机报废更新予以补助……

大规模设备更新行动，也带动了整个制造业投资呈现良好增势。数据显示，1至4月份固定资产投资同比增长4.2%，其中制造业投资增长9.7%。

挖掘机销量被视为工程机械行业景气度的风向标。3月份，国内销售挖掘机15188台，同比增长9.27%。透过“9.27%”，也能看到大规模设备更新带来的后劲。

5月17日，国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华在国新办发布会上表示：“随着大规模设备更新细化举措逐步落地，重点领域投资力度继续加大，将加快形成更多实物工作量，有利于投资稳步扩大。”

相关阅读：

11.3%！制造业呈现“高端智能绿色”好势头

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经