人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

聚焦“高水平共建西部陆海新通道”之四

西部陆海新通道建设加快 区域发展“硬实力”持续提升

人民网记者 许维娜
2024年05月23日09:12 | 来源：人民网
小字号

日前，首趟西部陆海新通道“南宁六景—北部湾港”食糖铁海快线班列从六景站缓缓驶出，这是广西食糖通过西部陆海新通道铁海联运的又一条新路线。近年来，西部陆海新通道正不断打通沿线区域开放发展的新空间、新路径，持续为区域经济发展赋能。

《西部陆海新通道总体规划》实施五年来，货运班列越开越密，货物品类越来越全，沿线各省产业发展蒸蒸日上。

“西部陆海新通道建设畅通了资源要素流通渠道，促进了物流降本、提质、增效，拓宽了区域经济协同发展空间。”国家发展和改革委员会综合运输研究所副研究员李卫波在接受记者采访时表示，通道带物流、物流带经贸、经贸带产业的联动效果日益凸显。

一项项亮眼成就的达成是诸多积极因素共同作用的结果。

国家发展和改革委员会综合运输研究所助理研究员杨宜佳在接受记者采访时表示，以下三方面因素为西部新通道建设成效提供了有力支撑：

一是通道互联互通逐步完善，为形成规模化运输能力提供了基础支撑。起自成渝地区，终至北部湾出海口，分别途经怀化和柳州、贵阳和南宁、泸州和百色的东、中、西三条主通路加速形成，通道内联外通水平明显提高，枢纽布局与功能加快完善。

二是通道综合服务能力不断增强，降本、增效、提质、优服的通道环境加快形成。海关等部门推行铁海联运境内铁路运费扣减等政策，实实在在降低了企业综合成本。通道沿线口岸实施“提前申报”“两步申报”等便利通关模式，提供“7×24”小时预约通关服务保障，通关便利化程度显著提升。

三是沿线地区产贸协同合作加快发展，同东盟等周边国家及地区产能合作持续加强。西部陆海新通道建设多年来，沿线省（区、市）合作共建跨区域综合运营平台，产业园区合作共建，推动区域经济、产业升级与通道建设同步发展。在建通道、优服务的基础上，跨区域跨境产业链供应链加速形成。

西部陆海新通道像一条绵长的丝带，把青藏高原南北两边、东西两侧的人民紧密联系在一起，架起了一座经济发展的高速路。

“下一步，建议西部陆海新通道建设从优服务、育产业、强腹地等多个维度协同发力，着力开创更高水平、更大范围的区域经济一体化新局面。”李卫波表示，具体而言，我国应进一步完善区域经济一体化的基础条件，进一步推动通道交通物流价值向区域经济发展价值转化，拓展区域经济一体化的空间广度，实现经济发展资源在更大范围的跨区域优化配置。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

【相关阅读】

西部陆海新通道助推经济大发展 更加强调六大功能

西部陆海新通道共建提速 经贸合作迈向更高水平

以大开放促进大发展 西部陆海新通道带动更多产业升级

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
西部陆海新通道建设加快 区域发展“硬实力”持续提升
　　日前，首趟西部陆海新通道“南宁六景—北部湾港”食糖铁海快线班列从六景站缓缓驶出，这是广西食糖通过西部陆海新通道铁海联运的又一条新路线。近年来，西部陆海新通道正不断打通沿线区域开放发展的新空间、新路径，持续为区域经济发展赋能。…
国家数据局：全力推动数字中国建设 充分发挥数据要素潜力
　　人民网北京5月23日电 （记者许维娜）记者从国家数据局获悉，近日，国家数据局印发《数字中国建设2024年工作要点清单》（以下简称《工作要点》），对2024年数字中国建设工作作出部署。 据悉，按照《数字中国建设整体布局规划》要求，《工作要点》围绕高质量构建数字化发展基础、数字赋能引领经济社会高质量发展、强化数字中国关键能力支撑作用、营造数字化发展良好氛围环境等四个方面部署重点任务。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部