人民网记者 许维娜

日前，首趟西部陆海新通道“南宁六景—北部湾港”食糖铁海快线班列从六景站缓缓驶出，这是广西食糖通过西部陆海新通道铁海联运的又一条新路线。近年来，西部陆海新通道正不断打通沿线区域开放发展的新空间、新路径，持续为区域经济发展赋能。

《西部陆海新通道总体规划》实施五年来，货运班列越开越密，货物品类越来越全，沿线各省产业发展蒸蒸日上。

“西部陆海新通道建设畅通了资源要素流通渠道，促进了物流降本、提质、增效，拓宽了区域经济协同发展空间。”国家发展和改革委员会综合运输研究所副研究员李卫波在接受记者采访时表示，通道带物流、物流带经贸、经贸带产业的联动效果日益凸显。

一项项亮眼成就的达成是诸多积极因素共同作用的结果。

国家发展和改革委员会综合运输研究所助理研究员杨宜佳在接受记者采访时表示，以下三方面因素为西部新通道建设成效提供了有力支撑：

一是通道互联互通逐步完善，为形成规模化运输能力提供了基础支撑。起自成渝地区，终至北部湾出海口，分别途经怀化和柳州、贵阳和南宁、泸州和百色的东、中、西三条主通路加速形成，通道内联外通水平明显提高，枢纽布局与功能加快完善。

二是通道综合服务能力不断增强，降本、增效、提质、优服的通道环境加快形成。海关等部门推行铁海联运境内铁路运费扣减等政策，实实在在降低了企业综合成本。通道沿线口岸实施“提前申报”“两步申报”等便利通关模式，提供“7×24”小时预约通关服务保障，通关便利化程度显著提升。

三是沿线地区产贸协同合作加快发展，同东盟等周边国家及地区产能合作持续加强。西部陆海新通道建设多年来，沿线省（区、市）合作共建跨区域综合运营平台，产业园区合作共建，推动区域经济、产业升级与通道建设同步发展。在建通道、优服务的基础上，跨区域跨境产业链供应链加速形成。

西部陆海新通道像一条绵长的丝带，把青藏高原南北两边、东西两侧的人民紧密联系在一起，架起了一座经济发展的高速路。

“下一步，建议西部陆海新通道建设从优服务、育产业、强腹地等多个维度协同发力，着力开创更高水平、更大范围的区域经济一体化新局面。”李卫波表示，具体而言，我国应进一步完善区域经济一体化的基础条件，进一步推动通道交通物流价值向区域经济发展价值转化，拓展区域经济一体化的空间广度，实现经济发展资源在更大范围的跨区域优化配置。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

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(责编：罗知之、吕骞)

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