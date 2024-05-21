人民网记者 许维娜

“西部造”新能源汽车持续拓展欧洲、东南亚市场；泰国金枕榴莲10天内可抵达重庆商超；宁夏枸杞原浆等西部地区特色产品正成为当地外贸新增长点……今年是《西部陆海新通道总体规划》实施的第5年，我国西部地区开发开放步伐不断加快，为中国经济高质量发展提供了新的增长空间。

从“一条线”到“一张网”，作为国际物流大通道，西部陆海新通道正加速延伸，跨越山海，联结世界。

最新数据显示，西部陆海新通道班列货物已通达全球121个国家和地区的503个港口。

国家发展和改革委员会综合运输研究所所长、研究员汪鸣在接受记者采访时表示，西部陆海新通道背靠国内大市场，同时联通辐射我国第一大贸易伙伴东盟等国家和地区，借助《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）全面实施的新机遇，正加快发挥促进沿线地区对内对外开放合作、服务构建新发展格局、打造对外开放新格局的重要支撑作用。

通道网络越织越密，各类特色产品也得以更高效地搭乘新通道班列“南来北往”，拉动了国内国际物流贸易双循环。

汪鸣分析称，从国内角度来看，沿线地区借助通道引领带动作用，不断培育壮大优势特色产业，并吸引一批东部沿线省份企业落户，实现通道沿线生产力布局良性互动、资源要素优化配置。从国外角度来看，通道沿线地区对外开放进程明显加快，随着通道网络辐射范围不断扩大，支撑国际经贸合作水平持续提升。

南宁海关发布的数据显示，今年一季度，西部陆海新通道沿线省市经广西口岸共进出口1510.8亿元，同比增长11.6%。西部陆海新通道持续促进沿线省区市与国际市场互联互通，同期，对RCEP其他成员国进出口1027.7亿元，增长29.9%，其中对东盟进出口增长33.1%。

亮眼的成绩单背后，政策层面的大力支持和科学规划是重要动力源。

“建设西部陆海新通道是党中央、国务院作出的重大决策部署，加快建设西部陆海新通道是党的二十大提出的重大战略任务。”汪鸣表示，自2019年以来，通道建设的顶层设计和协调机制不断完善。

具体而言，在顶层设计方面，通道建设在国家层面已形成由中长期总体规划《西部陆海新通道总体规划》、五年发展规划《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》和年度工作要点共同组成的政策体系，为推进通道高质量建设提供了明确指引。

在协调机制方面，国家层面，相关部门以及沿线省份建立了省部际联席会议机制，定期召开会议，部署年度重点任务，协调解决重点难点问题；省际层面，以广西为例，该省发挥通道出海口功能，加强环北部湾港口群建设，不断强化国际门户港枢纽功能。

西部陆海新通道建设蹄疾步稳，政策效应持续释放。下一步，西部陆海新通道建设还将如何推进，以更好发挥沿线经济发展的带动作用和开放发展优势？

汪鸣建议，面向“十五五”及中长期发展，需要按照通道沿线建立更加紧密的产业链供应链协同发展要求，加快建设具有国际影响力和国内带动力的产业走廊，针对性精准性优化完善通道运营环境，着力推动解决“一单制”推广应用等通道建设重点任务，通过改革创新完善通道发展政策体系，凝聚形成高水平共建西部陆海新通道合力。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

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(责编：罗知之、吕骞)

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