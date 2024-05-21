人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

聚焦“高水平共建西部陆海新通道”之二

西部陆海新通道共建提速 经贸合作迈向更高水平

人民网记者 许维娜
2024年05月21日11:03 | 来源：人民网
小字号

“西部造”新能源汽车持续拓展欧洲、东南亚市场；泰国金枕榴莲10天内可抵达重庆商超；宁夏枸杞原浆等西部地区特色产品正成为当地外贸新增长点……今年是《西部陆海新通道总体规划》实施的第5年，我国西部地区开发开放步伐不断加快，为中国经济高质量发展提供了新的增长空间。

从“一条线”到“一张网”，作为国际物流大通道，西部陆海新通道正加速延伸，跨越山海，联结世界。

最新数据显示，西部陆海新通道班列货物已通达全球121个国家和地区的503个港口。

国家发展和改革委员会综合运输研究所所长、研究员汪鸣在接受记者采访时表示，西部陆海新通道背靠国内大市场，同时联通辐射我国第一大贸易伙伴东盟等国家和地区，借助《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）全面实施的新机遇，正加快发挥促进沿线地区对内对外开放合作、服务构建新发展格局、打造对外开放新格局的重要支撑作用。

通道网络越织越密，各类特色产品也得以更高效地搭乘新通道班列“南来北往”，拉动了国内国际物流贸易双循环。

汪鸣分析称，从国内角度来看，沿线地区借助通道引领带动作用，不断培育壮大优势特色产业，并吸引一批东部沿线省份企业落户，实现通道沿线生产力布局良性互动、资源要素优化配置。从国外角度来看，通道沿线地区对外开放进程明显加快，随着通道网络辐射范围不断扩大，支撑国际经贸合作水平持续提升。

南宁海关发布的数据显示，今年一季度，西部陆海新通道沿线省市经广西口岸共进出口1510.8亿元，同比增长11.6%。西部陆海新通道持续促进沿线省区市与国际市场互联互通，同期，对RCEP其他成员国进出口1027.7亿元，增长29.9%，其中对东盟进出口增长33.1%。

亮眼的成绩单背后，政策层面的大力支持和科学规划是重要动力源。

“建设西部陆海新通道是党中央、国务院作出的重大决策部署，加快建设西部陆海新通道是党的二十大提出的重大战略任务。”汪鸣表示，自2019年以来，通道建设的顶层设计和协调机制不断完善。

具体而言，在顶层设计方面，通道建设在国家层面已形成由中长期总体规划《西部陆海新通道总体规划》、五年发展规划《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》和年度工作要点共同组成的政策体系，为推进通道高质量建设提供了明确指引。

在协调机制方面，国家层面，相关部门以及沿线省份建立了省部际联席会议机制，定期召开会议，部署年度重点任务，协调解决重点难点问题；省际层面，以广西为例，该省发挥通道出海口功能，加强环北部湾港口群建设，不断强化国际门户港枢纽功能。

西部陆海新通道建设蹄疾步稳，政策效应持续释放。下一步，西部陆海新通道建设还将如何推进，以更好发挥沿线经济发展的带动作用和开放发展优势？

汪鸣建议，面向“十五五”及中长期发展，需要按照通道沿线建立更加紧密的产业链供应链协同发展要求，加快建设具有国际影响力和国内带动力的产业走廊，针对性精准性优化完善通道运营环境，着力推动解决“一单制”推广应用等通道建设重点任务，通过改革创新完善通道发展政策体系，凝聚形成高水平共建西部陆海新通道合力。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

【相关阅读】

西部陆海新通道助推经济大发展 更加强调六大功能

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
西部陆海新通道共建提速 经贸合作迈向更高水平
　　“西部造”新能源汽车持续拓展欧洲、东南亚市场；泰国金枕榴莲10天内可抵达重庆商超；宁夏枸杞原浆等西部地区特色产品正成为当地外贸新增长点……今年是《西部陆海新通道总体规划》实施的第5年，我国西部地区开发开放步伐不断加快，为中国经济高质量发展提供了新的增长空间。 从“一条线”到“一张网”，作为国际物流大通道，西部陆海新通道正加速延伸，跨越山海，联结世界。…
商务部发布《对外承包工程项目备案和立项管理办法》
　　人民网北京5月21日电 （记者孙红丽）对外承包工程是我国对外经济合作的重要内容。近日，商务部发布《对外承包工程项目备案和立项管理办法》（商务部令2024年第2号，以下简称《管理办法》），将于2024年7月1日起施行。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部