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商务部发布《对外承包工程项目备案和立项管理办法》

2024年05月21日10:48 | 来源：人民网
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人民网北京5月21日电 （记者孙红丽）对外承包工程是我国对外经济合作的重要内容。近日，商务部发布《对外承包工程项目备案和立项管理办法》（商务部令2024年第2号，以下简称《管理办法》），将于2024年7月1日起施行。

据商务部统计，2013—2023年，我国对外承包工程新签合同额2.6万亿美元，完成营业额1.7万亿美元，对带动产品技术服务“走出去”、服务构建新发展格局、实现我与相关国家互利合作发挥了重要作用。

商务部对外投资和经济合作司负责人介绍，根据《对外承包工程管理条例》等相关法规，商务部在现有管理措施基础上，经过深入调研和广泛听取意见制定了《管理办法》。

该《管理办法》共7章、49条，涉及一般项目备案管理、特定项目立项批准、项目信息及时报告、实行业务分级管理、加强促进和监管等主要内容，具有以下特点：

一是简化程序，在线办理。《管理办法》规定，企业通过商务部业务系统统一平台的对外承包工程项目管理系统登记企业信息，办理工程项目备案立项，报告项目后续开展情况。企业办理相关业务时均可在线提交相关材料，在线打印备案回执、立项回执。

二是明确时效，提供便利。《管理办法》规定，对办理一般项目备案的，企业应在对外投标议标前或签约前在线填写备案表。商务主管部门受理企业备案表后，企业可于3个工作日内打印备案回执。企业对备案信息的真实性、准确性和完整性负责。

三是分类管理，防范风险。《管理办法》规定，企业办理一般项目备案应提交备案表。企业办理特定项目立项应提交立项表，并根据不同类型的特定项目，相应提交使（领）馆意见、项目安全风险评估报告、项目安保方案和应急预案等材料。对合同额10亿美元以上的项目，在办理备案立项时，由商务部会同相关单位先开展会商，评估项目风险。

四是处罚违规，规范秩序。《管理办法》规定，对未按规定办理一般项目备案、特定项目立项，以及未按规定报告项目信息等情形，商务主管部门可对企业或其主要负责人处以警告、通报批评、一定数额罚款等行政处罚。商务主管部门鼓励和支持行业组织加强行业协调自律，维护市场秩序和公平竞争。

(责编：孙红丽、吕骞)
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