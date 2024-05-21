欧阳易佳

“‘520’也是我们结婚纪念日，我来取之前定好的这款‘喜笑颜开’送给我妻子。”在北京三里屯某花店内，居民张先生感慨，“现在鲜花生意火爆，热门款式需要提前一周才能订到。”

近日，记者走访北京各大花店发现，在“母亲节”“520”等节日氛围的加持下，鲜花市场“花团锦簇”人气旺，“鲜花经济”进一步升温，催生出消费新蓝海。

5月20日，居民在花店选购鲜花。人民网 欧阳易佳摄

我国是世界上最大的花卉生产国、重要的花卉贸易国和花卉消费国。中国花卉协会公布数据显示，目前我国花卉种植面积已达150万公顷左右，花卉从业人员超500万人。2023年，我国花卉进出口贸易总额7.10亿美元，其中进口额在连续5年下降后，增长15.95%。

2023年，国家林草局、农业农村部出台《全国花卉业发展规划（2022—2035年）》（以下简称《规划》）提出，到2035年，我国基本实现花卉业现代化，力争花卉年销售额超过7000亿元。

业内人士认为，随着直播电商、线上礼赠、即时零售等新场景不断涌现，“鲜花经济”呈现品种多样化、渠道多元化、消费便利化等特点，给消费者带来焕然一新的鲜花体验。

——从“礼物”到“生活”，鲜花产业蓬勃发展。连日来，昆明斗南花卉交易市场热闹非凡，来自全国各地的游客慕名而来。“我们跟着攻略‘打卡’斗南，第一次看到这么大的花卉市场，种类多，样式好看，物流也方便，忍不住多买些回去装饰家。”来自贵州的游客王女士兴奋地说。

与其一街之隔的昆明国际花卉拍卖交易中心，也是人来人往，不少游客在这里打卡、选购鲜花。数据显示，该中心自5月份进入母亲节和5月20日的高峰以后，供货量持续高位运转，单日最高供货量850万枝，日均供货量687万枝，较上周上涨11.05%，较去年上涨了31.61%。

“过去鲜花是礼物，现在鲜花是生活”。业内人士认为，随着消费升级和审美提升，鲜花消费已从单一的礼品转变为大众消费品，成为人们装点生活、丰富情感的日常选择。

——从“线下”到“线上”，“鲜花经济”探索部署出更多赛道。“这次给大家上的是芭茨拉，开花之后花大色艳，非常漂亮。”“马上上链接了，大家抓紧拼手速！”……近几个月来，一批来自山东菏泽的芍药花频频出现在各大主播直播间，“卖爆”网络。

“每天采切鲜切花10万枝，很多客商下午就装车运走了，根本就存不住。”山东浩森牡丹产业园公司法人王景国说。

搭建直播团队、与头部“网红主播”定期合作带货、扶持全国众多小型直播间……得益于流通供应链不断完善，物流配套发展迅速，供应链数据化应用场景不断增强，我国花卉市场从传统线下转为线上，探索部署出更多经营赛道。

数据显示，2022年以来，鲜花电商零售一路攀升，市场规模超千亿元。业内人士认为，“鲜花经济”蓬勃发展，带动了现代农业技术的革新，激发了包装设计的创新，促进了冷链物流的升级，带动了电子商务的繁荣，并启发了文化创意产业的发展。通过各环节的高效协同，实现资源精准配置，延展出产业发展所蕴含的广阔潜力和无限可能。

——从“小鲜花”到“大产业”，“鲜花经济”铺就致富“芬芳路”。在甘肃省临夏市枹罕镇，有一座近20万平方米的“超级工厂”，在西北大地种出了耀眼玫瑰，让老百姓当上了“新农人”。

“在这里上班不仅能照顾到家庭，每个月还能有4000元左右的收入。”百益亿农国际鲜花港工作人员苏婷婷介绍，通过搭建全自动智能温室，引进先进的补光系统、温控设施等设备，让玫瑰春夏秋冬常开不败。

近年来，黄土高原生产的鲜切玫瑰渐渐飘香海外，出口到了俄罗斯、哈萨克斯坦等国家。截至目前，百益亿农国际鲜花港生产的玫瑰出口量已超过70万枝。

“鲜花经济”激发乡村内生动力，成为农民增收的有力途径。业内人士表示，“鲜花经济”它推动了农业产业结构向花卉种植、加工和销售等方向转型，提高了农产品的附加值，为农民带来更高的经济收益。同时，鲜花经济还带动了乡村旅游等相关产业的发展，进一步挖掘了乡村的文化和自然资源，提升乡村知名度。这些变化不仅增强了乡村经济的自我发展能力，还促进了乡村社会的整体进步，形成了乡村内生动力不断增强的良性循环。

(责编：罗知之、吕骞)

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