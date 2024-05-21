黄盛

走进北京市西城区桦皮厂胡同8号楼，仅用90天实现“原拆原建”的新式楼房引人注目。

“从拆迁到搬回的三个月，我们几乎每天都从临时住所来工地看看。一天天，我们看着房子像积木一样很快就组装起来了。”8号楼居民刘清顺夫妇说，这座建于上世纪70年代的老楼，在经历了半个世纪的风风雨雨以后，已经不再适合居住，但没想到科技的进步和国企的帮助，让“原拆原建”的房子通过模块化集成建筑，实现绿色无污染建造，并且质量更好、住着更舒服。

不仅桦皮厂胡同，如今伴随着国资央企在智能制造上的广泛布局和低碳转型升级的加速，越来越多的民生领域在国资央企助力下擦亮高质量发展的绿色底色。

“绿”电厂：守护绿水青山

走进位于海南省乐东黎族自治县的国家能源集团乐东电厂，海风习习，椰林树影，碧海蓝天，满目苍翠，“绿电厂”正在成为这座大型火电厂的标签。

据乐东电厂负责人介绍，在氮氧化物排放处理方面，乐东电厂采用SCR提效改造工艺进行氮氧化物深度治理；在二氧化硫及粉尘处理方面，利用电厂高温燃烧优势，采用高含水率污泥直接与燃煤掺混燃烧实现对污泥的高温无害化处理。

得益于超超低近零排放改造项目的实施，乐东电厂实现了机组“3个近零”排放：全过程粉尘污染物、氮氧化物、二氧化硫近“零”排放；废水零排放，大气污染物排放指标达到先进水平。

乐东电厂还利用其自身海水淡化系统优势，不仅可以解决厂区范围内全部的生产生活用水，还为周边村镇居民免费提供健康纯净的饮用水。此外，乐东电厂日处理能力达1200立方米的废水处理系统，还在协助莺歌海镇处理生活污水，处理后水质达到一级A标准，用于周边瓜农灌溉用水，可以缓解过度使用地下水对环境造成的破坏。

此外，在海南博鳌近零碳示范区，国家能源集团作为该项目的主体实施单位之一，充分利用自身一体化发展优势，紧扣可再生能源利用、交通绿色化、建筑绿色化3个核心减碳领域，涵盖能源、交通、信息化、智慧化等多个方面，以透水沥青铺设的7个停车场，204台充电桩，66套智慧综合灯杆，100%覆盖的新能源交通工具和停车场充电设施，构建了博鳌东屿岛光伏、微风、电化学储能、充电桩等多元素综合智慧能源系统，推动绿色能源与建筑设计融合发展。

“绿”建筑：智造赋能产业升级

在桦皮厂胡同8号楼“原拆原建”的90天中，建造房子全过程没有嘈杂的噪音、没有飞扬的粉尘、不受天气影响，建筑工人们在厂房里精准地操控着机器，通过数字设计进行标准化施工建造——这就是模块化集成建筑的施工现场。

据中建海龙科技有限公司总经理赵宝军介绍，模块化集成建筑是装配式建筑4.0时代的核心技术，其在方案或施工图设计阶段，将建筑以建筑功能为依据进行划分，将每个功能单元拆分成多个空间单元模块，然后在工厂或生产线上，将多个构件和零部件组合成为一个完整的模块，再将多个模块运到现场组合起来形成一个完整的建筑物。该技术通过标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修，将房屋建设90%以上的工序在工厂自动化生产，提高施工效率，降低碳排放。

以“原拆原建”的桦皮厂胡同8号楼为例，其采用中建海龙混凝土模块化集成建筑技术（C-MiC），把整栋建筑规划为55个混凝土模块，并将90%的建造施工从工地“搬进”工厂，施工现场通过可靠连接完成抗震设防烈度8度的完整建筑。工厂精益生产与现场智慧施工双线并行，同时解决节能减碳与现场运输与施工难题，将原本需要15个月的工期压缩至3个月。

类似的建筑还有深圳市华章新筑保障房项目。仅用1年时间，就完成5栋近百米高楼的精装交付，将为深圳市提供2740套人才租赁住房。

“与传统建造工法相比，模块化集成建筑可有效提高建筑品质、提高施工效率、提高建筑集成、提高科技含量，可进一步降低劳务用工、降低质量隐患、降低安全风险、降低污染损耗。”赵宝军表示，模块化集成建筑正以绿色智造赋能，加快提升建筑业绿色低碳智能化融合发展水平，推动新型建筑工业化转型升级。

“绿”幕墙：自主创新减少碳排放

在深圳湾“超级总部基地”，正在建设中的、最高高度达到199.75米的欧加大厦颇为引人关注。该大厦由四个互联互通的椭圆形塔楼组成该大厦由扎哈·哈迪德事务所（Zaha Hadid）设计，拥有辨识度极高的“扎哈式”流线，曲面玻璃幕墙也极具未来感。

时尚感十足的玻璃幕墙背后，是“远东幕墙”通过科技赋能和自主创新，利用BIM技术，将模型直接导入加工中心，实现单元型材的数字化加工和自动化生产，最终达到双曲扭拧的效果。

“如果说幕墙是建筑的外衣，那么双曲幕墙就是建筑界‘高端定制’。”远东幕墙有限公司董事长朱敏峰表示，双曲幕墙的所有构件都需要单独定制，像拧麻花一样将金属在常温下弯曲成各种三维形态，同时要保证毫米级的加工精度，从而让建筑外立面呈现出自由平滑的曲面形态。

此外，据朱敏峰介绍，公司在BIPV领域研发的仿铝板、仿石材、彩色双玻、双玻透光、光伏地砖以及图纹定制双玻等光伏建材产品。“以100平方米的BIPV（Building Integrated Photovoltaics，光伏建筑一体化）应用为例，在广东地区每年可产生约1.2万度的电力，足以满足约6户居民一年的用电需求，显著降低了对传统能源的依赖，减少了碳排放。”朱敏峰说。BIPV技术作为绿色转型的重要手段，将光伏发电产品集成到建筑结构中，可让建筑实现能源自给自足，显著降低建筑碳排放。

(责编：罗知之、吕骞)

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