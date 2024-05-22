人民网记者 许维娜

建设中欧班列集结中心、降低口岸物流费用、建设长江上游航运中心……不久前，重庆推出16条政策措施支持西部陆海新通道高质量发展。当前，这条纵贯我国西部的国际物流大通道不断优化升级，逐步成长为发展脉动强劲的经济走廊。

据了解，目前西部陆海新通道铁海联运班列图定运行线已达21条，服务范围覆盖我国18个省份的72个城市、152个铁路站点。

繁忙的港口、川流不息的货运，见证着我国西部地区经济发展的蒸蒸日上。

“西部陆海新通道建设四年多来，总体保持了良好增长态势。”国家发展和改革委员会综合运输研究所副主任、副研究员丁金学在接受人民网记者采访时表示，西部陆海新通道建设为西部地区经济社会发展和开发开放提供了重要支撑，已经成为带动新时代西部地区经济社会高质量发展的重要引擎。

沿着这条新通道，更多要素资源有效流动，带动更多新产业拔节生长。

与此同时，丁金学表示，在西部陆海新通道建设过程中，基础设施能力、资源整合能力、运输组织能力和通道沿线产业协同发展水平等方面仍有待提高。

丁金学介绍，为应对这些挑战，相关部门、沿线省（区、市）、相关单位主动加强协商合作和协同共建，先后召开了五次省部际联席会议和三次省际协商合作联席会议。

具体而言，在国家层面，国务院有关部门和单位按照职能分工，研究制定了支持西部陆海新通道高质量建设的具体政策措施，在重大项目建设、体制机制创新等方面给予积极支持，西部陆海新通道建设省部际联席会议办公室印发年度建设工作要点，进一步细化工作安排。

在地方层面，沿线省（区、市）加强组织领导、深化协商合作，强化配套政策措施，狠抓本地区任务落实，推动重大项目实施，确保重点任务落地见效。

新通道跑出“加速度”，沿边口岸焕发新气象，区域协同加速融合……当前，西部各省区市正依托西部陆海新通道建设，深度整合各种优势资源，将开放红利延伸为发展动力。

丁金学表示，在相关部门、沿线省（区、市）共同推动下，西部陆海新通道建设各项工作有序推进，各项任务成效显著，保持了强劲增长态势，运行质量效益显著提升，基础设施网络持续完善，综合服务功能不断增强，统筹协调机制有效运行，正在展现出强大竞争优势和良好发展前景。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

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(责编：罗知之、吕骞)

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